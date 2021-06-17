В Ботсване обнаружили третий по величине алмаз в мире: как он выглядит

В ЮАР нашли огромный алмаз, который весит 219,6 грамма. Драгоценный камень нашли, к слову, на месторождении в Ботсване. Специалисты уже заявили, что он является третьим по величине в мире. Об этой невероятной находке в Twitter сообщила пресс-служба правительства этого государства.

Алмаз был найден в ЮАР. Фото: twitter.com/BWGovernment

"Это самый большой алмаз, который добыли в Debswana за более чем 50-летнюю историю работы фирмы", — сообщили в компании.

Стало известно, что найденную драгоценность планируют продать, а средства, которые получат от продажи, потратят на развитие Ботсваны. К слову, драгоценный алмаз имеет такие размеры: 73 мм в длину, 52 мм в ширину и 27 мм в толщину.

Министр полезных ископаемых страны Лефоко Моаги заявил, что находка алмаза, у которого, кстати, еще нет своего имени, не могла произойти в лучшее время после того, как пандемия коронавирусной инфекции серьезно повлияла на продажу алмазов.

Известно, что самый большой алмаз под названием Куллинан и весом 621,2 грамма нашли в 1905 году в Южной Африке. На втором месте в мире — драгоценный камень Lesedi La Rona весом 221,8 грамма, найденный в 2015 году. На аукционе он был продан за пока рекордные 53 миллиона долларов.

Компания Debswana, которая нашла гигантский камень, принадлежит правительству Ботсваны и крупнейшей в мире компании De Beers, добывающей алмазы. Правительство страны получает до 80% дохода от деятельности Debswana в виде роялти, налогов и прочего.

Напомним, сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что в ЮАР 37-летняя женщина родила сразу 10 детей. Будущая мама была шокирована, узнав такую новость.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!