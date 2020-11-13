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Главная Новости Мир Африка В Эфиопии зарезали и зарубили около 500 мирных жителей
commentss НОВОСТИ Все новости

В Эфиопии зарезали и зарубили около 500 мирных жителей

Виновные в массовых убийствах пока не установлены

сегодня, 20:03
Автор:

Елизавета Черных

Правозащитная организация Amnesty International сообщила о жуткой резне в районе Тыграй в Эфиопии. По данным издания, жертвами массового убийства стали сотни мирных жителей. 

В Эфиопии зарезали и зарубили около 500 мирных жителей

ФОТО: Из открытых источников

"Мы подтвердили массовые убийства очень большого числа мирных жителей. Это ужасная трагедия, истинные масштабы которой покажет только время, поскольку связь в Тыграе по-прежнему отключена", — сказано в сообщении организации. 

По словам свидетелей и по подтвержденным снимкам, удалось установить, что большинство жертв были найдены в центре города, неподалеку от банка Эфиопии. По предварительным данным, преступники убивали мирных жителей ножами и мачете. 

Трагедия в африканской стране случилась в ночь на 9 ноября, и по данным местных СМИ, количество погибших в следствии жестокой резни составляет полтысячи человек. Только троим людям удалось выжить в ходе кровавых событий. 

На прошлой неделе в районе Тыграй была начата военная операция в связи с противостоянием федеральной власти и партии Народный освободительный фронт. На данный момент ситуацию в Эфиопии отмечают катастрофической, в регионе также отсутствует электричество и связь. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, в Италии задержали серба, которого подозревают в убийстве украинки. 


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Источник: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/ethiopia-investigation-reveals-evidence-that-scores-of-civilians-were-killed-in-massacre-in-tigray-state/
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