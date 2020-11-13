В Эфиопии зарезали и зарубили около 500 мирных жителей

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Елизавета Черных
Правозащитная организация Amnesty International сообщила о жуткой резне в районе Тыграй в Эфиопии. По данным издания, жертвами массового убийства стали сотни мирных жителей.
ФОТО: Из открытых источников
По словам свидетелей и по подтвержденным снимкам, удалось установить, что большинство жертв были найдены в центре города, неподалеку от банка Эфиопии. По предварительным данным, преступники убивали мирных жителей ножами и мачете.
Трагедия в африканской стране случилась в ночь на 9 ноября, и по данным местных СМИ, количество погибших в следствии жестокой резни составляет полтысячи человек. Только троим людям удалось выжить в ходе кровавых событий.
На прошлой неделе в районе Тыграй была начата военная операция в связи с противостоянием федеральной власти и партии Народный освободительный фронт. На данный момент ситуацию в Эфиопии отмечают катастрофической, в регионе также отсутствует электричество и связь.
Как сообщали "Комментарии" ранее, в Италии задержали серба, которого подозревают в убийстве украинки.
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