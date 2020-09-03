В Египте откроют новый город-курорт

В Египте возводят для туристов новый курортный город - Новый Эль-Аламейн. Он расположен на средиземноморском побережье и будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой, сообщает Al Monitor.

Город-курорт обустраивают недалеко от границы с Ливией. Именно на этом месте во времена Второй мировой точились одни из самых ожесточенных боев. Но власти Египта решили перевернуть эту страницу истории. Перед собой они поставили довольно амбициозную задачу - превратить побережье в самое популярное место отдыха для туристов.

Новый Эль-Аламейн. Фото: Invest In Egypt

Возводить курорт начали еще в 2016 году. На днях проверить, как идет строительство решили египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси и наследный принц Мохаммед Бен Зайед. Они осмотрели 14-километровую прибрежную зону, которая в будущем станет курортом. Вдоль побережья должны построить 18 небоскребов. Каждый из них будет высотой по 34 этажа.





Позаботились в Новом Эль-Аламейне и об инфраструктуре. Здесь обустроят марину для яхт, собственный аэропорт и железную дорогу, которая будет связывать город с Александрией и Киаром.

Общая площадь города-курорта составит около 210 квадратных километров. Он будет рассчитан на три миллиона человек - жителей и туристов.

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