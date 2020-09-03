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Коронавирус на турецких курортах: в Минздраве назвали самые пораженные города

За минувшие сутки в Турции обнаружили более чем полторы тысячи новых больных с коронавирусом

сегодня, 07:57 comments1278
Автор:

Виолетта Комаровская

Турция вышла на новый пик заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил во время брифинга глава Минздрава Фахреттин Коджа. Covid-19 пошел в агрессивное наступление и поражает, в частности, самые крупные города страны. 

Темпы распространения коронавируса в Турции растут и остановить этот процесс врачи пока не могут. За сутки в стране обнаружили более чем полторы тысячи новых инфицированных.

Коронавирус на турецких курортах: в Минздраве назвали самые пораженные города

Измир. Фото: destinations.ru

"Мы сейчас находимся на втором пике первой волны. И это касается не только нашей страны, но и всего мира. Растет и количество наших пациентов, и количество жизней, которые уносит Covid-19", - отметил министр здравоохранения. 

Общее число инфицированных в Турции достигает уже почти 274 тысяч человек. При этом, новый всплеск заболеваемости министр связывает, в том числе, с наплывом туристов. Мол, они перестали соблюдать меры предосторожности. Так в зоне повышенной опасности оказались популярные среди иностранцев Стамбул и курортный Измир. Кроме них городами, где коронавирус распространяется активнее всего, стали Анкара и Бурса. 

"Мы не можем говорить о том, что ситуация уже вышла из-под контроля. Безусловно, это не так. Но если люди и дальше будут игнорировать меры безопасности в местах отдыха, на рынках и развлекательных заведениях, вскоре мы можем увидеть совсем иной результат", - предупредил Коджа. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что одна из курортных стран Евросоюза на месяц сняла все карантинные ограничения для украинцев. 


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