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В Египте произошло ДТП с автобусом с украинскими туристами: есть пострадавшие

В результате ДТП пострадали три человека

сегодня, 14:57
Автор:

Мокрик Анастасия

Сегодня, 19 февраля, в Египте, на трассе Шарм-эль-Шейх – Каир произошло ДТП с автобусом, в котором находились украинцы. Об этом происшествии на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретать Министерства иностранных дел Олег Николенко.

В Египте произошло ДТП с автобусом с украинскими туристами: есть пострадавшие

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Так, несколько часов назад Николенко сообщил о том, что туристический автобус, в котором находились украинцы, угодил в дорожно-транспортное происшествие на трассе. На данный момент известно, что в результате происшествия есть пострадавшие. Прибывшие на место аварии медики госпитализировали троих. О произошедшем также знают уже в Посольстве Украины в Египте.

В Египте произошло ДТП с автобусом с украинскими туристами: есть пострадавшие - фото 2

Посол Украины в Египте Евгений Микитенко сообщил что авария на трассе произошла примерно в 6 часов утра. В туристическом автобусе находилось 60 человек, трое их которых пострадали в результате ДТП. Известно, что двое получили легкие травмы, а третий – серьезную. Лечение пострадавшим оплатит туристическая компания, которая страхует туристов.

О том, сколько конкретно в транспорте находилось украинцев – пока неизвестно. По предположениям Евгения Микитенко, ДТП произошло из-за того, что водитель не смог справиться с управлением.

На данный момент подробности происшествия устанавливаются. Причина дорожного происшествия также выясняется, об этом пишет Украина 24  в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям об избиении и издевательствах над детьми в Ровно: против стоматолога открыли пять уголовных дел. Кроме того, сайт информировал о том, что на Херсонщине водитель маршрутки возит отличников бесплатно. Как на это отреагировали в соцсетях.


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Источник: https://twitter.com/OlegNikolenko_/status/1362697159922089984
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