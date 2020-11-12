В Египте разбился вертолет с миротворцами

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Татьяна Веремеева
Авиакатастрофа произошла в окрестностях Шарм-эш-Шейха,
говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Сейчас известно, что
одному военнослужащему удалось выжить. Раненый американский миротворец был
эвакуирован израильскими силами обороны в израильский госпиталь для оказания
медицинской помощи. Об этом пишет CNN.
По данным ЦАХАЛа, вертолет Black Hawk потерпел крушение в
четверг утром из-за технических проблем. Black Hawk перевозил миссию многонациональных
сил и наблюдателей, сообщили в чешском Министерстве обороны.
Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер
Миллер подтвердил гибель шестерых американцев в Twitter и заявил, что
Министерство обороны опечалено их потерей. Также в авиакатастрофе погибли один
француз и один гражданин Чехии.
Миссия осуществляет надзор за мирным соглашением,
достигнутым между Египтом и Израилем в рамках Кэмп-Дэвидских соглашений 1978
года. В состав сил входят около 1150 военнослужащих из 13 стран.
В последние годы ситуация в регионе ухудшилась. Причиной
стали нападения со стороны местного филиала ИГИЛ. В 2016 году, после серии
нападений боевиков, США переместили большое количество сил дальше на юг и
увеличили использование дистанционных технологий, таких как камеры, для
выполнения миссии.
Напомним, несколько дней назад на территории Армении сбили
российский вертолет.
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