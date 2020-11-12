В Египте разбился вертолет с миротворцами

Авиакатастрофа произошла в окрестностях Шарм-эш-Шейха, говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Сейчас известно, что одному военнослужащему удалось выжить. Раненый американский миротворец был эвакуирован израильскими силами обороны в израильский госпиталь для оказания медицинской помощи. Об этом пишет CNN.



По данным ЦАХАЛа, вертолет Black Hawk потерпел крушение в четверг утром из-за технических проблем. Black Hawk перевозил миссию многонациональных сил и наблюдателей, сообщили в чешском Министерстве обороны.

Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер подтвердил гибель шестерых американцев в Twitter и заявил, что Министерство обороны опечалено их потерей. Также в авиакатастрофе погибли один француз и один гражданин Чехии.

Миссия осуществляет надзор за мирным соглашением, достигнутым между Египтом и Израилем в рамках Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 года. В состав сил входят около 1150 военнослужащих из 13 стран.

В последние годы ситуация в регионе ухудшилась. Причиной стали нападения со стороны местного филиала ИГИЛ. В 2016 году, после серии нападений боевиков, США переместили большое количество сил дальше на юг и увеличили использование дистанционных технологий, таких как камеры, для выполнения миссии.

Напомним, несколько дней назад на территории Армении сбили российский вертолет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!