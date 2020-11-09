На территории Армении сбили российский вертолет

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Татьяна Веремеева
Российский вертолет был сбит на территории Армении. Об
этом сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на собственный источник в российский
силовых структурах.
Издание пишет, что, по словам его источника, вертолет был
сбит со стороны Нахичевани (столица, а также главный транспортный центр
Нахичеванской Автономной Республики в Азербайджане), а упал он на территории
Армении.
Подробности происшествия пока не известны.
Напомним, эскалация
вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха продолжается уже
второй месяц. Принадлежность этой историко-географической области оспаривается
армянами и азербайджанцами. На момент распада СССР, территория Нагорного
Карабаха находилась в составе Азербайджана, но местные армяне, составляющие
большинство населения региона, при военной поддержке Армении, полностью
захватили Нагорно-Карабахскую автономную область и еще пять прилегающих
районов. Карабахский конфликт начала 90-х унес жизни свыше 30 тыс. человек, а
Азербайджан утратил 20% территории. На оккупированных территориях образовалась
непризнанная республика Арцах.
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