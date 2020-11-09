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Главная Новости Мир Ближний Восток На территории Армении сбили российский вертолет
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На территории Армении сбили российский вертолет

Российский вертолет, который упал в Армении, предварительно сбит со стороны Азербайджана

сегодня, 18:19
Автор:

Татьяна Веремеева

Российский вертолет был сбит на территории Армении. Об этом сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на собственный источник в российский силовых структурах.

На территории Армении сбили российский вертолет

Издание пишет, что, по словам его источника, вертолет был сбит со стороны Нахичевани (столица, а также главный транспортный центр Нахичеванской Автономной Республики в Азербайджане), а упал он на территории Армении.

Подробности происшествия пока не известны.

Напомним, эскалация вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха продолжается уже второй месяц. Принадлежность этой историко-географической области оспаривается армянами и азербайджанцами. На момент распада СССР, территория Нагорного Карабаха находилась в составе Азербайджана, но местные армяне, составляющие большинство населения региона, при военной поддержке Армении, полностью захватили Нагорно-Карабахскую автономную область и еще пять прилегающих районов. Карабахский конфликт начала 90-х унес жизни свыше 30 тыс. человек, а Азербайджан утратил 20% территории. На оккупированных территориях образовалась непризнанная республика Арцах. 


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Источник: https://ru.armeniasputnik.am/politics/20201109/25242534/Rossiyskiy-vertolet-sbit-na-territorii-Armenii.html
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