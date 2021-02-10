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Главная Новости Мир Африка В Египте «спрятали» Шарм-эль-Шейх за бетонной стеной: зачем это сделано (ФОТО)
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В Египте «спрятали» Шарм-эль-Шейх за бетонной стеной: зачем это сделано (ФОТО)

Бетонный барьер нужен для безопасности туристов

сегодня, 11:52
Автор:

Таисия Ерохина

Египет возвел бетонную стену вокруг популярного места отдыха Шарм-эль-Шейха, чтобы защитить курорт на Красном море от нестабильной ситуации из-за движения исламистских повстанцев неподалеку. Об этом сообщает CNN.

В Египте «спрятали» Шарм-эль-Шейх за бетонной стеной: зачем это сделано (ФОТО)

Фото из открытых источников

Так, недавно построенный 36-километровый бетонно-проволочный барьер вокруг Шарм-эль-Шейха должен помочь обезопасить туристов. Дело в том, что курорт расположен примерно в 360 км к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где находятся повстанческие движения исламистских боевиков.

Власти южного Синая хотят оживить туристическую сферу, поскольку ей довелось столкнуться с рядом трудностей. Это и восстание в Египте в 2011 году, и крушение российского пассажирского самолета на Синае в 2015 году, а теперь еще и пандемии коронавируса. Кроме того, нанесла урон трагедия в 2005 году: из-за атаки боевиков, взорвавших бомбы, погибли десятки человек.

Отметим, что ограждение состоит из бетонных плит с участками проволочной ограды. Барьер отделяет курорт от окружающей его пустыни. На некоторых участках стены можно заметить черные символы мира.

Теперь при въезде в город необходимо пройти через специальные ворота, оборудованные камерами видеонаблюдения и сканерами. Кроме того, тщательно будут проверять и номера машин, пересекающих бетонный барьер.

В Египте «спрятали» Шарм-эль-Шейх за бетонной стеной: зачем это сделано (ФОТО) - фото 2

Как сообщал ранее портал "Комментарии", власти Турции уже определились с тем, когда страна откроет туристический сезон 2021 года. По словам министра, Турция ждет всех, кто желает отдохнуть, уже в апреле. Правда, сначала власть хочет наладить внутренний туризм, а потом уже начнет пускать иностранцев.


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Источник: https://edition.cnn.com/travel/article/sharm-el-sheikh-egypt-concrete-wall/index.html
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