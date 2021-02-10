В Египте «спрятали» Шарм-эль-Шейх за бетонной стеной: зачем это сделано (ФОТО)

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Таисия Ерохина
Египет возвел бетонную
стену вокруг популярного места отдыха Шарм-эль-Шейха, чтобы защитить курорт на
Красном море от нестабильной ситуации из-за движения исламистских повстанцев
неподалеку. Об этом сообщает CNN.
Фото из открытых источников
Так, недавно
построенный 36-километровый бетонно-проволочный барьер вокруг Шарм-эль-Шейха
должен помочь обезопасить туристов. Дело в том, что курорт расположен примерно
в 360 км к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где находятся
повстанческие движения исламистских боевиков.
Власти южного
Синая хотят оживить туристическую сферу, поскольку ей довелось столкнуться с
рядом трудностей. Это и восстание в Египте в 2011 году, и крушение российского
пассажирского самолета на Синае в 2015 году, а теперь еще и пандемии
коронавируса. Кроме того, нанесла урон трагедия в 2005 году: из-за атаки
боевиков, взорвавших бомбы, погибли десятки человек.
Отметим, что ограждение
состоит из бетонных плит с участками проволочной ограды. Барьер отделяет курорт
от окружающей его пустыни. На некоторых участках стены можно заметить черные
символы мира.
Теперь при въезде в город необходимо пройти через специальные ворота, оборудованные камерами видеонаблюдения и сканерами. Кроме того, тщательно будут проверять и номера машин, пересекающих бетонный барьер.
Как сообщал ранее
портал "Комментарии", власти Турции уже определились с тем, когда страна откроет
туристический
сезон 2021 года. По словам министра, Турция ждет всех, кто желает
отдохнуть, уже в апреле. Правда, сначала власть хочет наладить внутренний
туризм, а потом уже начнет пускать иностранцев.
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