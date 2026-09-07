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В Египте телеведущую Сару Халифу приговорили к смертной казни: в чем ее обвинили

Египетский суд приговорил телеведущую Сару Халифу к смертной казни за нарколабораторию и изготовление наркотиков.

7 сентября 2026, 22:40
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Slava Kot

Египетский суд вынес смертный приговор известной телеведущей Саре Халифе и еще 11 обвиняемым по делу о производстве и сбыте наркотиков. По решению суда смертная казнь должна быть исполнена через повешение.

В Египте телеведущую Сару Халифу приговорили к смертной казни: в чем ее обвинили

Сара Халифа

Как сообщает The Guardian со ссылкой на египетские медиа, Сара Халифа и других фигурантов дела обвинили в производстве синтетических наркотиков для продажи. По версии следствия необходимое сырье для изготовления запрещенных веществ импортировали из-за границы.

В ходе расследования правоохранители заявили об изъятии более 750 кг наркотиков и материалов для их производства. Кроме того, следователи обнаружили две квартиры, которые использовались в качестве подпольных лабораторий. В помещениях также обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы.

Перед оглашением смертного приговора египетский суд обратился к Великому муфтию Египта для получения религиозного мнения. Такая процедура обязательна по делам, где может быть назначена смертная казнь. Однако окончательное решение остается за судом.

Помимо смертного приговора Халифе и другим фигурантам назначили пять лет заключения в отдельном деле. Она касается похищения и нападения на молодого человека.

39-летняя Сара Халифа известна египетской аудитории благодаря программе Mission Impossible, посвященной вопросам безопасности и преступности. Кроме телевизионной работы, она владеет клиникой косметической хирургии и продакшн-компанией, занимающейся организацией мероприятий и вечеринок.

Ранее портал "Комметнари" сообщал, что туристка попала в тюрьму в Египте из-за обычной статуэтки.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2026/sep/05/egyptian-tv-presenter-among-12-sentenced-to-death-for-drug
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