У Єгипті телеведучу Сару Халіфу засудили до смертної кари: у чому її звинуватили

Єгипетський суд виніс смертний вирок відомій телеведучій Сарі Халіфі та ще 11 обвинуваченим у справі про виробництво і збут наркотиків. За рішенням суду, смертна кара має бути виконана через повішення.

Сара Халіфа

Як повідомляє The Guardian з посиланням на єгипетські медіа, Сара Халіфа та інших фігурантів справи звинуватили у виробництві синтетичних наркотиків для подальшого продажу. За версією слідства, необхідну сировину для виготовлення заборонених речовин імпортували з-за кордону.

Під час розслідування правоохоронці заявили про вилучення понад 750 кг наркотиків і матеріалів для їхнього виробництва. Крім того, слідчі виявили дві квартири, які використовувалися як підпільні лабораторії. У приміщеннях також знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси.

Перед оголошенням смертного вироку єгипетський суд звернувся до Великого муфтія Єгипту для отримання релігійної думки. Така процедура є обов’язковою у справах, де може бути призначена смертна кара. Однак, остаточне рішення залишається за судом.

Крім смертного вироку, Халіфі та іншим фігурантам призначили п’ять років ув’язнення в окремій справі. Вона стосується викрадення та нападу на молодого чоловіка.

39-річна Сара Халіфа відома єгипетській аудиторії завдяки програмі Mission Impossible, присвяченій питанням безпеки та злочинності. Крім телевізійної роботи, вона володіє клінікою косметичної хірургії та продакшн-компанією, що займається організацією заходів і вечірок.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що туристка потрапила у в’язницю в Єгипті через звичайну статуетку.