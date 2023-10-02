В этих странах называют Путина папой и "бум" на флаги РФ

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Кравцев Сергей
На территории Западной Африки активно распространяются российские флаги: триколорами размахивают на акциях протеста и размещают их на приборных панелях. В лидерах по уровню любви к России и лично Путину такие страны, как Буркина-Фасо, Мали и Нигер. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Time".
Флаг России. Фото: из открытых источников
Ряд аналитиков и западных дипломатов убеждены, что распространение флагов финансирует правительство РФ. Так, президент нигерийской общественной группы PARADE Ахмед Белло на каждой акции протеста в Ниамее раздает до 70 российских флагов. Он признался, что его работа финансируется правительством РФ через посредников, проводящих аналогичные операции в Мали.
Однако для некоторых российский флаг превратился и способ сделать политическое заявление.
Например, житель столицы Нигера Эль Хадж Багуэ, который работает на местном рынке, сказал журналистам, что раньше ненавидел Путина из-за его вторжения в Украину, однако его "дружелюбное отношение к Африке", о котором он узнал из социальных сетей, изменило его взгляды.
Мужчина сказал, что его четверо детей называют Путина "Баба", то есть папа.
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