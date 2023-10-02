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В этих странах называют Путина папой и "бум" на флаги РФ

У такой популярности РФ в странах Западной Африки есть как минимум две причины

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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На территории Западной Африки активно распространяются российские флаги: триколорами размахивают на акциях протеста и размещают их на приборных панелях. В лидерах по уровню любви к России и лично Путину такие страны, как Буркина-Фасо, Мали и Нигер. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Time".

В этих странах называют Путина папой и "бум" на флаги РФ

Флаг России. Фото: из открытых источников

"Российский флаг стал символом сопротивления в Западной Африке, связанным с антизападными и антифранцузскими настроениями", — объясняет руководитель исследовательского отдела технологической компании Logically Кайл Уолтер.


Ряд аналитиков и западных дипломатов убеждены, что распространение флагов финансирует правительство РФ. Так, президент нигерийской общественной группы PARADE Ахмед Белло на каждой акции протеста в Ниамее раздает до 70 российских флагов. Он признался, что его работа финансируется правительством РФ через посредников, проводящих аналогичные операции в Мали.

"Именно с ними мы работаем над развитием экспансии российской идеологии в Африке", — сказал он.

Однако для некоторых российский флаг превратился и способ сделать политическое заявление.

"Россия воспринимается многими молодыми африканцами как антиколониальная держава, призванная помочь им избавиться от колониального прошлого и написать новую главу национальной истории, не имеющую ничего общего с демократией, которая у многих ассоциируется с эксплуататорским партнерством с западными странами, коррупцией и бедностью", — пишет газета.

Например, житель столицы Нигера Эль Хадж Багуэ, который работает на местном рынке, сказал журналистам, что раньше ненавидел Путина из-за его вторжения в Украину, однако его "дружелюбное отношение к Африке", о котором он узнал из социальных сетей, изменило его взгляды.

"Когда его 13-летний ребенок купил ему маленький российский флаг после просмотра пророссийского контента в TikTok, господин Баге с радостью повесил его на приборную панель своего автомобиля", — отмечается в статье.

Мужчина сказал, что его четверо детей называют Путина "Баба", то есть папа.

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Источник: https://www.nytimes.com/2023/10/01/world/africa/russian-flags-west-africa-niger.html
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