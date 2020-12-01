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Главная Новости Мир Африка В Кении брат и сестра спасли мальчишку от крокодила
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В Кении брат и сестра спасли мальчишку от крокодила

Кембой и Бетти Ловаар практически не пострадали, Лесабато Тирен был госпитализирован

сегодня, 17:55
Автор:

Павел Зинченко

В Кении отважная девочка с помощью брата спасла второклассника, на которого напал крокодил.

В Кении брат и сестра спасли мальчишку от крокодила

ФОТО: YouTube

Рептилия вцепилась маленькому Лесабато Тирену за руку, когда он и его друзья пришли на озеро Баринго, чтобы набрать воды. 12-летняя Бетти Ловаар бросилась мальчику на помощь, и хищник укусил ее за бедро. Вскоре в схватку вступил и брат девочки — 14-летний Кембой Ловаар. Брат и сестра вместе тыкали в рептилию палкой и звали на помощь.

Когда на крики наконец начали сбегаться люди, рептилия убралась восвояси. Всех троих пострадавших детей привезли в местную больницу. Бетти и Кембой получили лишь легкие ранения и вскоре были отпущены домой. Лесабато получил более серьезную травму и был переведен в окружную больницу для более длительного лечения.

Как сообщало издание "Комментарии", мужчина героически спас щенка из пасти крокодила. Щенок Gunner был драматично спасен своим владельцем Ричардом Уилбэнксом. Четверолапый едва не погиб: щенка схватил аллигатор и затащил в пруд во Флориде. Сообщается, что Ричард и его девушка Луиза живут на общей территории. Они реализуют проект, цель которого — рассказать людям о местной дикой природе.

Также издание "Комментарии" рассказывало ранее, что Австралия будет использовать дроны для обнаружения крокодиловРазработанные компанией Little Ripper Group и Технологическим университетом Сиднея, они могут обнаруживать до 16 различных видов морской флоры и фауны, включая акул. Беспилотники, использующие искусственный интеллект для обнаружения крокодилов возле мест для купания, действуют в Квинсленде, Австралия.


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Источник: https://www.standardmedia.co.ke/rift-valley/article/2001395459/brave-teens-save-boy-10-from-crocodile-jaws-at-lake-baringo
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