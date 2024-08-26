В ключевом регионе для мира назревает новая война, которую никто не замечает: NYT пишет об еще одной угрозе миру

На востоке Африки, где Украина продает зерно, может возникнуть новый крупный военный конфликт. Как говорится в статье ученых Университета Могадишо Афьяра Элми и Юсуфа Хассана для The New York Times, агрессором может стать Эфиопия.

На востоке Африки назревает новый конфликт (иллюстративный фото из открытых источников)

"Опасность неизбежна. Из-за экспансионистских амбиций и необдуманных планов премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, Африканский Рог стоит на грани войны, что может угрожать региону и иметь последствия для остального мира. Это нужно остановить, пока не поздно", — отмечают авторы.

Ученые указывают, что нынешний лидер Эфиопии стремится обеспечить своему государству доступ к морю, которого у него пока нет. Элми и Хассан подчеркивают, что находящаяся в состоянии постоянной нестабильности на протяжении многих десятилетий Сомали является самой слабой среди пяти прибрежных стран, граничащих с Эфиопией, и может стать объектом завоевания. В начале января 2024 года Эфиопия подписала соглашение с президентом самопровозглашенного Сомалиленда, контролирующего северо-западную часть Сомали. В обмен на официальное признание этого государства Эфиопия получит 20-километровый доступ к побережью в Аденском заливе.

"Это соглашение нарушило суверенитет и территориальную целостность Сомали. Сомали сразу же отвергла меморандум и начала дипломатические меры, объясняя региональным и международным государствам, что Эфиопия пытается незаконно захватить часть ее территории", – говорится в статье. В этом сомалийском конфликте поддерживают ООН, Африканский Союз, США и ЕС.

Однако, как считают сомалийские ученые, Абий Ахмед не собирается останавливаться.

"Он считает, что сейчас лучшее время для реализации своих планов, поскольку Сомали борется с экстремистскими повстанцами, а США сосредоточены на выборах и вовлечены в конфликты на Ближнем Востоке и Европе", — подчеркивается в публикации.

По информации авторов, в июне Эфиопия дважды высылала свои войска на сомалийские границы, а в июле Сомали перехватило партию оружия, якобы присланную Эфиопией антиправительственным силам в Сомали.

Сейчас Сомали ищет поддержки в Египте и Турции, но регион остается на грани большого конфликта, утверждают авторы. Они предупреждают, что такая война может дестабилизировать не только Сомали, которая до сих пор не оправилась от гражданской войны, но и саму Эфиопию, которая уже борется с несколькими внутренними вооруженными конфликтами.

Авторы также прогнозируют, что возможный конфликт будет иметь серьезные последствия для государств Красного моря, таких как Саудовская Аравия и Египет. Учитывая присутствие военных баз США, Китая и ряда европейских стран в этом регионе, а также интересы Турции, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов и России, ситуация может быстро обостриться.

Красное море имеет критическое значение для мировой торговли и безопасности, поскольку является основным транспортным маршрутом между Азией, Европой и Америкой.

Сомали, страна в Восточной Африке, известна своим выходом в Индийский океан и Аденский залив. Ее столица – Могадишо. Современная история Сомали отмечена гражданскими конфликтами и нестабильностью, которые начались после падения режима в 1991 году. С тех пор страна погрузилась в хаос, что привело к распаду центральной власти и возникновению различных группировок, в частности исламистских.

Из-за своего стратегического расположения, Сомали имеет важное значение для международной торговли и ресурсов, включая богатые рыбные запасы и возможные нефтяные месторождения. Несмотря на многочисленные попытки стабилизации международного сообщества, конфликты и гуманитарный кризис остаются серьезными проблемами.

Сомали продолжает бороться с длительной гражданской войной и угрозой от террористических группировок, таких как "Аш-Шабаб", контролирующая часть территории страны и регулярно совершающая атаки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что три страны Африки написали жалобу в ООН на Украину.