В Ливии нашли тона пропавшего ранее урана

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили, что из одного из хранилищ радиоактивных материалов в Ливии исчезли 2,5 тонны урана. После продолжительных поисков Ливийская национальная армия заявила, что нашла 10 бочек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.

Бочки с ураном. Фото из открытых источников

Во время инспекции 14 марта МАГАТЭ обнаружила, что исчезло 10 бочек общей массой 2,5 тонны урана. Радиоактивный уран должен был храниться в месте, которое находилось в отчетах ливийского правительства, однако эта территория не контролируется официальными властями Ливии. А на указанном месте МАГАТЭ не обнаружила урана.

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Таким образом, начались поиски пропавших бочек. Через несколько дней Ливийская национальная армия сообщила, что ей удалось отыскать опасные контейнеры с ураном. Они находились вблизи границы с Чадом, в 5 км от указанного в документах места. МАГАТЭ проверяют информацию от ливийских чиновников о найденных бочках.

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия погрузилась в продолжающийся хаос. Правительство в Триполи не контролирует всю территорию страны, разделенной враждебными центрами силы и многочисленными вооруженными формированиями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Таиланде пропал опасный радиоактивный контейнер. Вероятно опасный цилиндр исчез еще в феврале. Чиновники Таиланда предупреждают о радиоактивной опасности и предлагают вознаграждение за информацию, которая позволит найти контейнер.

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран по количеству ядерного оружия. Всего несколько стран мира имеют такое оружие.