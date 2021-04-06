В Нигерии боевики с гранатометами штурмовали тюрьму: сбежало много заключенных

В Нигерии вооруженные пулеметами и гранатометами боевики в понедельник штурмовали тюрьму и освободили 1844 заключенных. Об этом сообщает DW со ссылкой на власти Нигерии

Нападавшие приехали в нескольких автомобилях (фото из открытых источников)

Штурм начался около двух часов ночи и продолжался 2 часа. В то же время состоялись нападения на здания полиции и военных. Нападавшие приехали в нескольких автомобилях и взорвали административный блок тюрьмы. Они также устроили перестрелку с охраной, используя пулеметы, гранатометы и самодельные взрывные установки. Охрана тюрьмы помешала нападающим захватить склад оружия.

Сейчас идет расследование инцидента. Пока точно не известно, кто организовал это нападение. Однако полиция обвиняет в нем движение "Восточная сеть безопасности" — военизированное крыло регионального сепаратистского движения.

Напомним, в Сети появились фото из тюрьмы "Изоляция", расположенной на территории так называемой "ДНР". Считается, что снимки разместил кто-то из администрации "заведения", сообщает Telegram-канал "Украина в шоке". На фото можно увидеть не только внешний вид тюрьмы, но и "интерьер" отдельных камер. Именно в этих застенках боевики "ДНР" держат и пытают пленных, в том числе и военных. Условия, конечно, ужасные. Из какой-никакой мебели — только старые стульчики и стол, а также самодельные кровати. Хотя кроватями это назвать трудно: тяжелые каменные глыбы, застеленные тонкими матрасами. Вокруг довольно грязно и, очевидно, сыро.

Подлинность фотографий уже подтвердил украинский писатель и журналист, а также бывший пленный "ДНР" Станислав Асеев. Именно он высказал мнение о том, что снимками поделился кто-то из "верхушки" администрации "Изоляции". Стоит отметить, что боевики самопровозглашенной "ДНР" устроили тюрьму на территории бывшего арт-центра. Еще раньше на этом месте располагался завод изоляционных материалов. Художественный фонд "Изоляция" был основан Любовью Михайловой, дочерью последнего директора завода времен СССР. Интересно, что в свое время на территории арт-центра размещали свои работы мировые звезды искусства: Даниель Бюрен, Борис Михайлов, Раваэль Лозано-Хеммер и другие.

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