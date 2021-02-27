В Нигерии исчезли более 300 девочек из школы после нападения боевиков

В Нигерии после нападения боевиков 317 учениц школы-интерната штата Замфара пропали без вести. Об этом сообщает Associated Press.

В Нигерии исчезли школьницы (фото из открытых источников)

Пока неизвестно, где могут находиться дети. Местная полиция уточняет, что дети пропали после нападения вооруженных людей на среднюю школу для девочек в городе Джангебе.

В настоящее время неизвестно, где могут находиться дети.

Напомним, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с украинскими моряками судна Stevia, которые в конце 2020 года были захвачены пиратами в Гвинейском заливе. В декабре прошлого года в водах Гвинейского залива пираты напали на судно Stevia и взяли в плен 8 членов экипажа. Шестеро из них были украинцами: Александр Соручан, Семен Резниченко, Константин Андреев, Александр Коровкин, Владислав Чебан и Вячеслав Сандеровский. После получения информации о происшествии, украинские власти сразу же стали действовать. Начали работать в Министерстве иностранных дел. К счастью, в конце января 2021 года моряков удалось освободить из плена. Домой все вернулись живыми и невредимыми. После освобождения их отправили в город Порт-Харкорт, что в Нигерии. Там они прошли необходимое медицинское обследование, а затем их перевезли в Лагос и Стамбул (Турция). Сегодня они наконец прибыли в Киев и вернулись к своим семьям.

В ходе встречи с Зеленским моряки рассказали о жизни в плену у пиратов. По их словам, похитители держали их в джунглях среди мангровых лесов. В той местности было очень много комаров. Все отметили, что было очень страшно, ведь вокруг них постоянно ходили люди с автоматами, которые круглосуточно наблюдали за ними. Сами же пираты были в состоянии наркотического опьянения.

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