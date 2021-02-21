В Нигерии упал военный самолет: все находящиеся на борту погибли (видео)

21 февраля в Нигерии, неподалеку от ее столицы Абуджи, потерпел крушения военный самолет. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на местные СМИ.

В Нигерии упал военный самолет - фото ТСН

По данным источника, борт самолета сгорел целиком. Число жертв еще уточняется, однако по данным средств массовой информации, никто не остался в живых. По предварительной информации, пилот отвел самолет от жилых кварталов, в результате он упал в поле и полностью сгорел.

По утверждению министра авиации Нигерии Хади Сирика, самолет King Air 350, который состоит на вооружении у Военно-воздушных сил Нигерии, упал в нигерийской столице после сообщения об отказе двигателя. Он направлялся в нигерийский город Минна. Сейчас к месту катастрофы направляются спасатели и военные специалисты.





Напомним, что интернет-издание "Комментарии" также сообщало, что Разведка Канады имеет секретные аудиозаписи разговора министра иностранных дел Ирана по поводу авиакатастрофы Boeing 737 под Тегераном.

Эта информация подтверждена представителем премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Согласно официальным данным, канадской разведке удалось перехватить разговор еще в ноябре 2020 года, однако аудиозапись еще до конца не изучили. Известно, что в разговоре принимает участие мужчина, которого идентифицируют как министра иностранных дел Ирана. Он обсуждает вероятность того, что самолет МАУ под иранской столицей могли сбить нарочно. При этом якобы чиновник заявляет, что полная информация по поводу авиакатастрофы скорее всего никогда не раскроется, поскольку это противоречит национальным интересам Ирана.









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