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Главная Новости Мир Африка В Сахаре выпал снег — удивительные фото морозной пустыни
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В Сахаре выпал снег — удивительные фото морозной пустыни

Вместе с ледяными осадками в пустыне зафиксировали минусовую температуру

сегодня, 19:20
Автор:

Вечканова Елена

В пустыне Сахара на днях выпал снег. Снимками редкого в пустынных широтах природного явления поделился фотограф Карим Бучетата, пишет The Sun.

В Сахаре выпал снег — удивительные фото морозной пустыни

Заснеженный песок Сахары выглядит завораживающе. Фото: Bav Media

Небольшой мороз добрался до региона Табук, что находится на северо-западе Саудовской Аравии. Неподалеку "заснеженной" территории проходит граница с Иорданией. Интересно, что в некоторых местностях Сахары температурный указатель "упал" до -2°С.

Стоит отметить, что чаще всего в этой африканской пустыне фиксируются плюсовые температурные рекорды. В жаркие дни ртутный столбик термометра может достигать +50°С. Январь же считается самым холодным месяцем в году, как и в большинстве стран мира. Впрочем, в Сахаре среднемесячные температуры фиксируются в пределах +20 градусов.

В Сахаре выпал снег — удивительные фото морозной пустыни - фото 2
В Сахаре выпал снег — удивительные фото морозной пустыни - фото 3
В Сахаре выпал снег — удивительные фото морозной пустыни - фото 4
В Сахаре выпал снег — удивительные фото морозной пустыни - фото 5
В Сахаре выпал снег — удивительные фото морозной пустыни - фото 6
В Сахаре выпал снег — удивительные фото морозной пустыни - фото 7
В Сахаре выпал снег — удивительные фото морозной пустыни - фото 8

Интересно, что Табук, где в 2021 году выпал снег, является самым морозным регионом Саудовской Аравии. Здесь зимой температура может опускаться до +4°С. Поэтому нынешний минусовый показатель действительно несколько необычным для местных жителей.

Стоит отметить, что в предыдущий раз снег в Саудовской Аравии выпадал в 2018 году. Тогда граждане страны даже устроили настоящие зимние веселье с санками и игрой в снежки.

Также на этой неделе снег наблюдали вблизи городка Айн-Сефра, что в Алжире. Он находится в окружении Атласских гор на высоте почти 1000 метров над уровнем моря. Название этого населенного пункта переводится как "ворота в пустыню".
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Источник: https://www.thesun.co.uk/news/13771494/sahara-desert-snow-saudi-arabia-weather/
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