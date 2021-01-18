В Сахаре выпал снег — удивительные фото морозной пустыни

В пустыне Сахара на днях выпал снег. Снимками редкого в пустынных широтах природного явления поделился фотограф Карим Бучетата, пишет The Sun.

Заснеженный песок Сахары выглядит завораживающе. Фото: Bav Media

Небольшой мороз добрался до региона Табук, что находится на северо-западе Саудовской Аравии. Неподалеку "заснеженной" территории проходит граница с Иорданией. Интересно, что в некоторых местностях Сахары температурный указатель "упал" до -2°С.

Стоит отметить, что чаще всего в этой африканской пустыне фиксируются плюсовые температурные рекорды. В жаркие дни ртутный столбик термометра может достигать +50°С. Январь же считается самым холодным месяцем в году, как и в большинстве стран мира. Впрочем, в Сахаре среднемесячные температуры фиксируются в пределах +20 градусов.

Интересно, что Табук, где в 2021 году выпал снег, является самым морозным регионом Саудовской Аравии. Здесь зимой температура может опускаться до +4°С. Поэтому нынешний минусовый показатель действительно несколько необычным для местных жителей.



Стоит отметить, что в предыдущий раз снег в Саудовской Аравии выпадал в 2018 году. Тогда граждане страны даже устроили настоящие зимние веселье с санками и игрой в снежки.

Также на этой неделе снег наблюдали вблизи городка Айн-Сефра, что в Алжире. Он находится в окружении Атласских гор на высоте почти 1000 метров над уровнем моря. Название этого населенного пункта переводится как "ворота в пустыню".

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Чернобыле после православного Рождества произошла настоящая природная аномалия. На территории радиационно-экологического биосферного заповедника расцвела ива. Это произошло из-за слишком теплой, как для января, погоду.





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