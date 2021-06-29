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Главная Новости Мир Африка В ЮАР хотят узаконить многомужество и растафарианские браки
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В ЮАР хотят узаконить многомужество и растафарианские браки

После падения "правления белых" в Южноафриканской республике было легализировано многоженство, но последние "новации" встретили сопротивление "консерваторов"

сегодня, 18:45
Автор:

Андрей Ройко

ЮАР обладает одной из самых либеральных конституций в мире, которая разрешает однополые браки для всех и полигамию для мужчин. Но законодательная легализация полиандрии (многомужества), несмотря на фактическое существование этого явления в целом ряде стран Африки, пока вызывает сопротивление у состоятельных мужчин, парламентариев и религиозных лидеров страны, сообщает BBS.

В ЮАР хотят узаконить многомужество и растафарианские браки

Полиандрия в Африке, фото из открытых источников

По мнению профессора Коллиса Мачоко: "Возражения касаются контроля, африканские общества не готовы к истинному равенству. Мы не знаем, что делать с женщинами, которых не можем контролировать".

Ученый изучал полиандрию в соседней с ЮАР Зимбабве, опросив 20 женщин с 45 сожителями. Несмотря на то, что подобные браки считаются табу, скрываются и являются стигматизированными, в близком кругу лиц "супруги" действуют достаточно открыто. Ученый привел пример одной из женщин, которая сравнивая себя с "пчелиной маткой", начала заниматься сексом с 12 лет и 4 из 9 ее сегодняшних "мужей" являлись ее первыми партнерами времен юности, при это проживая отдельно, но зная о существовании друг друга.

Профессор Мачоко информировал BBS, что африканские женщины зачастую сами инициируют отношения или решают их разорвать, если кто-то из мужчин нарушет гармонию таких браков. Часть мужчин, к тому же, платит выкуп за такую "невесту", а часть оказывает поддержку в ее текущей жизни. Одни из африканцев согласны делить свою женщину с другими мужчинами из-за любви к ней, другие признают собственную сексуальную несостоятельность и бесплодие, и боятся "потерять супругу", если не согласятся на подобный вид отношений.

В ЮАР же активисты по гендерным правам обратились недавно к правительству с просьбой легализовать полиандрические союзы в "интересах равенства и выбора", поскольку закон разрешает мужчине иметь более одной жены. Их предложение было включено в документ, официально известный как "Зеленая книга", который правительство опубликовало для общественного обсуждения. С ее помощью правительство ЮАР планирует инициировать крупнейший пересмотр законов о браке, с момента прекращения правления белых в 1994 году.

"Мы не можем отвергнуть правовую реформу, потому что она бросает вызов определенным патриархальным взглядам в нашем обществе", — уверена Шарлин Мэй, адвокат Женского юридического центра, который "борется за права женщин".


В ЮАР хотят узаконить многомужество и растафарианские браки - фото 2

В документе также предлагается официально признать мусульманские, индуистские, еврейские и растафарианские браки. Хотя это в значительной степени приветствовалось заинтересованными маргинальными и  сообществами меньшинств, предложение о легализации полиандрии было встречено "в штыки" священнослужителями-парламентариями и многоженцами.

Лидеры христианской и исламской партий в парламенте заявили что это "разрушит общество", а мужчины будут конфликтовать между собой за время и внимание жен, а при рождении ребенка надо будет делать дополнительные тесты ДНК, чтобы узнать отца. При этом, остается открытым вопрос, будет ли теперь женщина платить "лоболу" (выкуп за невесту) за мужчину и будет ли мужчина брать ее фамилию?"

Ранее, издание "Комментарии" писало, как в соседней России предложили, а затем расскритиковали идею ввести многоженство. 



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Источник: https://www.bbc.com/news/world-africa-57548646
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