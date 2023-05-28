В ЮАР начали расследование из-за возможной поставки оружия в Россию

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Slava Kot
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Фото из открытых источников
Соединенные Штаты обвинили Южную Африку в том, что российский корабль в прошлом году остановился у военно-морской базы в Кейптауне, где был загружен оружием. На такие сообщения отреагировал президент Южной Африки Сирил Рамафоса, заявивший о создании комиссии для этого случая. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
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11 мая американский посол в Южной Африке Рубен Бриджити заявил, что русский корабль в декабре 2022 года пришвартовался к военно-морской базе в Саймонстауне, которая находится недалеко от Кейптауна.
Такие обвинения создали дипломатический спор между Соединенными Штатами и ЮАР о внеблоковости африканской страны в ситуации с войной в Украине. Южная Африка утверждает, что является беспристрастной страной. Таким образом ЮАР решила провести внутреннее расследование о возможной продаже оружия для России.
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