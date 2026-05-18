ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию: уровень смертности вируса достигает 50%

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здоровья международного значения из-за новой вспышки вируса Эбола в Демократической Республике Конго. Причиной стало быстрое появление новых случаев заражения Эболой штаммом Bundibugyo, для которого в настоящее время не существует эффективной вакцины.

ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки Эболы в Конго. Фото: Reuters

По официальным данным Африканских центров контроля и профилактики заболеваний, зафиксировано по меньшей мере 88 смертей и более 330 подозреваемых случаев заражения. Особую обеспокоенность вызвало подтверждение случая Эболы в большом городе Гом, который является одним из главных транспортных узлов региона.

"Я заявляю, что эпидемия составляет чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения, которая имеет международное значение", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом, добавив, что ситуация еще не соответствует критериям пандемии.

Несмотря на это, в ВОЗ предупреждают, что реальное количество зараженных Эболой в Африке может быть значительно больше из-за сложной ситуации с тестированием и доступом в отдаленные районы.

Особую тревогу среди специалистов вызывает именно штамм Bundibugyo. По словам министра здравоохранения Конго Самуэля-Рожера Камбы, смертность от этого варианта вируса может достигать 50%. Впервые его обнаружили в 2007 году, но до сих пор у мира нет специальной вакцины против него.

По данным местных властей, первой инфицированной вирусом Эбола была медсестра из города Буния, которая обратилась к врачам с симптомами лихорадки, рвоты и кровотечения. Именно эти признаки типичны для геморрагической лихорадки Эбола. Впоследствии заражение подтвердили и у людей, с которыми контактировала медстестра.

Как указывают в ВОЗ, сложная гуманитарная ситуация в восточных районах Конго значительно усложняет борьбу со вспышкой. Часть территорий находится под контролем вооруженных группировок, а транспортная инфраструктура страны остается одной из самых плохих в мире. Поэтому доставка медицинского оборудования и изоляция больных проходят с большим трудом.

Эбола передается через контакт с кровью и биологическими жидкостями зараженных людей. Инкубационный период может длиться до 21 дня, а уровень смертности во время предыдущих эпидемий колебался от 25 до 90%. Это уже 17-я вспышка Эболы в истории Демократической Республики Конго. За последние полвека вирус унес жизни около 15 тысяч человек в Африке.

