ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію: рівень смертності вірусу сягає 50%

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у сфері громадського здоров’я міжнародного значення через новий спалах вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго. Причиною стала швидка поява нових випадків зараження Еболою штамом Bundibugyo, для якого наразі не існує ефективної вакцини.

ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через спалах Еболи в Конго. Фото: Reuters

За офіційними даними Африканських центрів контролю та профілактики захворювань, наразі зафіксовано щонайменше 88 смертей і понад 330 підозрюваних випадків зараження. Особливе занепокоєння викликало підтвердження випадку Еболи у великому місті Гом, який є одним з головних транспортних вузлів регіону.

"Я заявляю, що епідемія становить надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я, що має міжнародне значення", — заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом додавши, що ситуація ще не відповідає критеріям пандемії.

Попри це, у ВООЗ попереджають, що реальна кількість заражених Еболою в Африці може бути значно більшою через складну ситуацію з тестуванням і доступом до віддалених районів.

Особливу тривогу серед фахівців викликає саме штам Bundibugyo. За словами міністра охорони здоров’я Конго Самуеля-Рожера Камби, смертність від цього варіанту вірусу може сягати 50%. Вперше його виявили у 2007 році, але досі світ не має спеціальної вакцини проти нього.

За даними місцевої влади, першою інфікованою вірусом Ебола була медсестра з міста Бунія, яка звернулася до лікарів із симптомами гарячки, блювання та кровотечі. Саме ці ознаки є типовими для геморагічної лихоманки Ебола. Згодом зараження підтвердили й у людей з якими контактувала медстестра.

Як вказують у ВООЗ, складна гуманітарна ситуація у східних районах Конго значно ускладнює боротьбу зі спалахом. Частина територій перебуває під контролем озброєних угруповань, а транспортна інфраструктура країни залишається однією з найгірших у світі. Через це доставка медичного обладнання та ізоляція хворих проходять із великими труднощами.

Ебола передається через контакт із кров’ю та біологічними рідинами заражених людей. Інкубаційний період може тривати до 21 дня, а рівень смертності під час попередніх епідемій коливався від 25% до 90%. Це вже 17-й спалах Еболи в історії Демократичної Республіки Конго. За останні пів століття вірус забрав життя близько 15 тисяч людей в Африці.

