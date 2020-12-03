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Главная Новости Мир Африка «Я не жажду править миром»: Адольфа Гитлера избрали депутатом в Намибии
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«Я не жажду править миром»: Адольфа Гитлера избрали депутатом в Намибии

Адольф Гитлер заявил, что не рвется к мировому господству

сегодня, 14:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Адольф Гитлер набрал 85% избирательных голосов и стал депутатом местного совета города Омпундия, который расположен на юго-западе Африки. Политик заявил, что такое имя дал ему отец, который, вероятно не понимал, что на самом деле олицетворял лидер фашистской Германии.

«Я не жажду править миром»: Адольфа Гитлера избрали депутатом в Намибии

Гитлер победил на выборах в Намибии | фото: pixabay

Депутат рассказал, что несмотря на свое громкое имя, он не жаждет править миром и в целом не поддерживает идеи нацизма. А политическую карьеру он начал строить, чтобы отстаивать права темнокожих людей. 

«Я не жажду править миром»: Адольфа Гитлера избрали депутатом в Намибии - фото 2

Адольф признался, что в детстве даже не задумывался о том, почему у него такое имя и в честь кого он назван. И лишь в подростковом возрасте он узнал, что его тезка рвался к мировому господству. Но несмотря на то, что политик немного стесняется своего имени, менять его он не намерен, говорит, что уже поздно.

Стоит отметить что Намибия до Первой мировой войны на протяжение 30 лет была колонией Германии, поэтому немецкие названия для местного населения — привычное дело. 

Напомним, несколько дней назад группа нацистов-антисемитов под названием "Бригады волков" в Германии пыталась "вернуть" Гитлера. Члени группирования клянутся в верности нацистскому лидеру и стремятся покончить с демократическими принципами государства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в прошлом году в Германии состоялся аукцион, где была продана шляпа, которую носил лидер фашистской Германии Адольф Гитлер. Ее стоимость стартовала от 50 тысяч евро (1, 7 млн гривен), среди лотов также было платье его супруги и столовые предметы из домов, где проживал фюрер.


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Источник: https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/politiker-heisst-wirklich-so-adolf-hitler-in-namibia-gewaehlt-74237610,view=conversionToLogin.bild.html#remId=1675251457525929184
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