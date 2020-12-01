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Главная Новости Мир Германия Группа нацистов-антисемитов в Германии пыталась "вернуть" Гитлера
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Группа нацистов-антисемитов в Германии пыталась "вернуть" Гитлера

Полиция обнаружила свастику, мачете и ножи во время обысков

сегодня, 12:29
Автор:

Татьяна Лозовенко

Полиция обнаружила арбалет, мачете, ножи и нацистскую символику во время утренних рейдов во вторник после запрета крайне правой экстремистской группировки под названием "Бригада 44 волков", которая, по словам правительства, хочет создать нацистское государство. Об этом пишет Reuters.

Группа нацистов-антисемитов в Германии пыталась "вернуть" Гитлера

Адольф Гитлер

При обысках домов 11 членов группировки в землях Гессен, Мекленбург-Передняя и Северный Рейн-Вестфалия нашли нацистскую символику, говорится в заявлении министерства внутренних дел.

"В нашей стране нет места группе, которая сеет ненависть и пропагандирует восстановление нацистского государства", — сказал министр внутренних дел Хорст Зеехофер.

Члены "Бригады волков" открыто клянутся в верности нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру и стремятся положить конец демократическому государству, одновременно пропагандируя расизм и антисемитизм, заявило министерство. Правительство также запретило символику группы, такую ​​как череп с двумя гранатами с номером 44.

Ранее "Комментарии" сообщали, что украинцы могут поехать во Францию на Новый год по заниженной цене. Крупнейшая авиакомпания страны утроит  количество рейсов с 15 декабря.


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Источник: https://www.reuters.com/
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