Группа нацистов-антисемитов в Германии пыталась "вернуть" Гитлера

Полиция обнаружила арбалет, мачете, ножи и нацистскую символику во время утренних рейдов во вторник после запрета крайне правой экстремистской группировки под названием "Бригада 44 волков", которая, по словам правительства, хочет создать нацистское государство. Об этом пишет Reuters.

Адольф Гитлер

При обысках домов 11 членов группировки в землях Гессен, Мекленбург-Передняя и Северный Рейн-Вестфалия нашли нацистскую символику, говорится в заявлении министерства внутренних дел.

"В нашей стране нет места группе, которая сеет ненависть и пропагандирует восстановление нацистского государства", — сказал министр внутренних дел Хорст Зеехофер.

Члены "Бригады волков" открыто клянутся в верности нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру и стремятся положить конец демократическому государству, одновременно пропагандируя расизм и антисемитизм, заявило министерство. Правительство также запретило символику группы, такую ​​как череп с двумя гранатами с номером 44.

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