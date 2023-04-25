ЮАР приняла неожиданное решение по аресту Путина

Международный уголовный суд выдал в марте ордер на арест президента России Владимира Путина. Его сила распространяется и на ЮАР, куда в этом году должен приехать российский диктатор. Африканская страна могла осуществить арест Путина, однако приняла неожиданное решение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Президент ЮАР Сирил Рамафоса и Путин. Фото из открытых источников

Президент России летом должен приехать в Южно-Африканскую Республику на саммит БРИКС. После выдачи ордера на его арест, стало неизвестно, совершит ли Путин свой визит, а руководство ЮАР давало неоднозначные комментарии о готовности выполнить решение Международного уголовного суда.

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В ходе конференции президент Сирил Рамафоса объявил, что ЮАР выходит из Международного уголовного суда.

"Да, руководящая партия... приняла решение о том, что было бы разумно, чтобы Южная Африка вышла из МКС", — сказал лидер ЮАР.

Рамафоса объяснил свое решение тем, что МКС имеет несправедливое отношение к определенным странам.

"Мы хотели бы, чтобы этот вопрос несправедливого отношения был должным образом обсужден, но между тем правящая партия решила, что следует покинуть МКС", — сказал Сирил Рамафоса.

Несмотря на такие заявления президента ЮАР, ранее генеральный секретарь его партии Фикиле Мбалула заявил, что "Путин может приехать в эту страну в любое время", а "МКС служит интересам не всех, а только нескольких".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что благодаря двум юристам МКС смог выдать ордер на арест президента России.

Также "Комментарии" писали, что Украина осуществила успешную спасательную миссию в Судане.