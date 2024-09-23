Зимбабве планирует массовый забой слонов для борьбы с продовольственным кризисом

В Зимбабве, стране, страдающей сильнейшей засухой за последние десятилетия, правительство пошло на противоречивый шаг — массовый убой слонов, чтобы обеспечить едой своих голодающих граждан. Ожидается, что в стране будет убито по меньшей мере 200 слонов.



Правительство Зимбабве хочет убить 200 слонов. Фото из открытых источников

По словам пресс-секретаря Управления парков и дикой природы Тинаше Фараво, правительство планирует убить 200 слонов для борьбы с голодом. Это решение наследует действия Намибии, где убой диких животных, в том числе и слонов, стал частью стратегии для преодоления продовольственного кризиса. В Намибии было убито более 150 животных, что позволило раздать около 55 тонн мяса для голодающих.

Тинаше Фараво объясняет, что в Зимбабве проживает около 80 тыс. слонов, что почти вдвое превышает "мощность в 45 тыс.", которые могут обеспечить природные угодья. Зимбабве является второй по величине страной в мире по количеству слонов, однако из-за роста популяции этих животных все чаще возникают конфликты с людьми. Министр окружающей среды Ситэмбисо Ниони заявила, что количество слонов превышает возможности страны по их содержанию, и это угрожает безопасности граждан.

Правительство Зимбабве считает, что убой слонов по примеру Намибии обеспечит население пищей, а также снизит опасность от диких животных.

В то же время экологи призывают прекратить практику убоя, отмечая необходимость защиты животных для будущих поколений. Эксперт по охране природы Кит Линдсей предостерегает, что подобные действия могут привести к неконтролируемому спросу на мясо диких животных.

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