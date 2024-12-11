Зверства российских наемников: отрезали голову мужчине

9 декабря центральноафриканское издание Corbeaunews опубликовало ужасную информацию об очередном преступлении, совершенном российскими наемниками группы "Вагнера". В одном из регионов Центральноафриканской Республики (ЦАР) наемники ограбили, убили и обезглавили местного бизнесмена. Тело мужчины было оставлено в специальной позе, чтобы запугать других жителей.

Член группы "Вагнера". Фото из открытых источников

Инцидент произошел вблизи города Куки в префектуре Ухама. Жертва – известный местный золотоискатель и бизнесмен. При задержании российские наемники требовали у него золота и бриллианты, но, получив отказ, ограбили его на 800 тысяч африканских франков (примерно 1300 долларов). Наемники надели ему на голову полиэтиленовый пакет, связали руки и пытали. Затем мужчину обезглавили. Голову положили между его ног, что уже стало своеобразной визитной карточкой "вагнеровцев".

По данным Corbeaunews, подобные преступления регулярно случаются в регионах добычи природных ресурсов, таких как золото и алмазы. Группа "Вагнера", присутствующая в ЦАР с 2018 года, не только выполняет военные задачи, но и контролирует месторождения полезных ископаемых, используя насилие как инструмент устрашения местного населения.

Corbeaunews привел много примеров подобных казней, совершенных в прошлом году российскими наемниками в ЦАР.

"Убийцы больше не довольствуются убийствами, они снимают свои преступления и делятся ими в интернете, дополнительно унижая своих жертв варварским способом", – сообщает издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что группа "Вагнера" также занималась обезглавлением на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали об ужасной резне на рынке в Судане, где погибли более 100 человек.