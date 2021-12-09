Агрессивная стратегия: как в Сингапуре вынудили вакцинироваться

В Сингапуре решили как заставить граждан вакцинироваться от COVID-19. Сообщается, что местным жителям придется лечиться за свой счет, если они не вакцинируются. Потому что власти отказались покрывать счета за лечение Covid-19 для невакцинированных. Об этом пишет The Wall Street Journal.



В Сингапуре решили, как заставить прививаться граждан, фото из открытых источников

В начале пандемии лечение от COVID-19 было бесплатным для людей, расходы оплачивались из государственной казны. Однако 8 декабря правительство одобрило решение об отмене выплат для больных, не сделавших прививку.

По словам министра здравоохранения Онга Е Кунга, Сингапур уже достиг одного из самых высоких в мире показателей вакцинации. Вакцинировалось 96% населения без учета детей.

Отчасти этого удалось добиться путем ограничений, например, запрет невакцинированным обедать в фуд-кортах Сингапура или заходить в торговые центры.

В начале ноября правительство Сингапура заявило, что около 95% смертей за последние шесть месяцев – это люди в возрасте 60 лет и старше. Приблизительно 72% смертей – это граждане, не имевшие полного курса вакцинации.

В настоящее время количество случаев заболевания Covid-19 в Сингапуре резко снизилось. Согласно данным Our World in Data, в стране с населением 5,5 миллиона человек сейчас в среднем регистрируется чуть менее 1000 новых случаев в день. Однако инфицируются невакцинированные лица, именно они составляют основную часть тех, кто попадает в больницы.



Эпидемиологи говорят, что Сингапур едва ли не первым одобрил политику отмены медицинских расходов на лечение Covid-19 у тех, кто решил не вакцинироваться. Многие эксперты в сфере общественного здоровья в Сингапуре и за рубежом говорят, что решение правительства является обоснованным.

Как сообщал портал ранее, известно, сколько украинцев прошли курс вакцинации от COVID-19 и получили две дозы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!