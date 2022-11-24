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Армения имеет претензии к России. Путина раскритиковали в глаза (ВИДЕО)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно для Путина и Лукашенко закрыл заседание ОДКБ, ведь президенты России и Беларуси проявляют бездействие из-за нападения Азербайджана на его страну.

сегодня, 12:10
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Автор:

Slava Kot

Саммит Организации договора о коллективной безопасности состоялся в напряженной атмосфере. Премьер-министр Армении считает эффективность альянса достаточно низкой. Президента РФ и всю организацию ОДКБ критикуют за бездействие после военных событий, когда Азербайджан совершил нападение на Армению несколько месяцев назад. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram украинского журналиста Романа Шрайк.

Армения имеет претензии к России. Путина раскритиковали в глаза (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Саммит Организации договора о коллективной безопасности проходил в Ереване, перед его началом на улицах столицы Армении собрались протестующие. Они заявили, что не хотят, чтобы Путин и Лукашенко прибыли в их страну, ведь они не выполняют свои обязательства.

Местные эксперты считают, что Москва теряет влияние в регионе, говорят о необходимости выхода из этого военного альянса и не возлагают на Кремль никаких надежд в будущем.

"Неутешительно, что членство Армении в ОДКБ не остановило Азербайджан от агрессивных действий", — сказал премьер-министр Никол Пашинян, подвергший сомнению эффективность шести стран Организации Договора о коллективной безопасности в присутствии Владимира Путина.

В завершение саммита все члены должны были подписать декларацию, но премьер-министр Армении этого не сделал и закрыл заседание. Такое решение удивило Путина и Лукашенко, которые не ожидали такого шага от Пашиняна.

ОДКБ – это российский аналог НАТО, где нападение на страну участницу организации считается атакой всех стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о хамской реакции Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на резолюцию Европарламента, признавшую Россию спонсором терроризма.

Также "Комментарии" писали о лжи на российском телевидении. Редакторы канала рассказали, что отец Путина погиб в одном из сражений во Второй мировой войне.



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Источник: https://t.me/ShrikeNews/6611
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