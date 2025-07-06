Азербайджан открыто пошел против России: почему Алиев перестал бояться Путина

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев так уверенно ведет себя в противостоянии с российским диктатором Владимиром Путиным, ведь точно знает, что Россия не нападет на его страну.
Ильхам Алиев и Владимир Путин. Фото из открытых источников
Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что Украина придала Азербайджану силы противостоять России, ведь российские военные силы находятся на войне на украинской территории.
Портников считает, что Азербайджан должен быть обязан своим достоинством Украине, равно как жесткой риторикой, которую против РФ использует Ильхам Алиев. По его словам, Украина держит фронт не только за азербайджанцев, но и других стран бывшего СССР.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, угрожает ли Россия Азербайджану. В Кремле сделали заявление о первопричинах.
Также "Комментарии" писали, что Царев предположил, почему в России не могут резко ответить Азербайджану.