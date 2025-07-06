Азербайджан открыто пошел против России: почему Алиев перестал бояться Путина

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев так уверенно ведет себя в противостоянии с российским диктатором Владимиром Путиным, ведь точно знает, что Россия не нападет на его страну.

Ильхам Алиев и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что Украина придала Азербайджану силы противостоять России, ведь российские военные силы находятся на войне на украинской территории.

"Я в этом абсолютно уверен, что Азербайджан защищает не Турция, а Украина. Что Ильхам Алиев может себя так уверенно вести с Путиным, потому что он точно знает, как опытный политик, что сейчас ни один российский грязный сапог не появится на азербайджанской земле", — сказал Портников.

Портников считает, что Азербайджан должен быть обязан своим достоинством Украине, равно как жесткой риторикой, которую против РФ использует Ильхам Алиев. По его словам, Украина держит фронт не только за азербайджанцев, но и других стран бывшего СССР.

" А так Россия избавилась от половины силы и возможностей. Я считаю, что Алиев воспользовался двумя ситуациями. Первое – это ненависть Путина к армянам, которые свергли пророссийские власти. И второе – это то, что Путин завяз в российско-украинской войне. Но нужно не забывать в связи с чем все это произошло реально", — заметил Портников.

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