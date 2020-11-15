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Азия образует крупнейший в мире торговый блок, который исключает США

На торговый блок придется 30% мировой экономики

сегодня, 18:10
Автор:

Татьяна Лозовенко

10 экономик азиатско-тихоокеанского региона сформировали сегодня, 15 ноября, в Ханое (Вьетнам) крупнейший в мире блок свободной торговли. Сделка поддерживается Китаем и исключает участие США.

Азия образует крупнейший в мире торговый блок, который исключает США

Фото: из открытых источников

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) создали зону свободной торговли с 2,2 млрд потребителями и объемом ВВП в $ 28 трлн.  Как отметило агентство Reuters, это поможет экономикам восстановиться во время пандемии. Новое соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) создаст тысячи рабочих мест и укрепит цепочку производства-сбыта в АСЕАН.

"Вскоре соглашение будет ратифицировано странами и вступит в силу. Это поспособствует восстановлению экономик после пандемии коронавируса", — сказал Нгуен Суан Фук, премьер-министр Вьетнама.

Это также позволит уменьшить зависимость Китая от европейских и американских технологий, пишет Reuters. По заявлению Вьетнама, на торговый блок придется 30% мировой экономики.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Китай введет санкции в отношении американских компаний, которые участвуют в продаже Вашингтоном оружия Тайваню.





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Источник: https://www.reuters.com/article/uk-asean-summit-rcep-signing/asia-forms-worlds-biggest-trade-bloc-a-china-backed-group-excluding-u-s-idUSKBN27V03X
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