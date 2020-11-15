Азия образует крупнейший в мире торговый блок, который исключает США

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Татьяна Лозовенко
10 экономик азиатско-тихоокеанского региона сформировали сегодня, 15 ноября, в Ханое (Вьетнам) крупнейший в мире блок свободной торговли. Сделка поддерживается Китаем и исключает участие США.
Фото: из открытых источников
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) создали зону свободной торговли с 2,2 млрд потребителями и объемом ВВП в $ 28 трлн. Как отметило агентство Reuters, это поможет экономикам восстановиться во время пандемии. Новое соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) создаст тысячи рабочих мест и укрепит цепочку производства-сбыта в АСЕАН.
Это также позволит уменьшить зависимость Китая от европейских и американских технологий, пишет Reuters. По заявлению Вьетнама, на торговый блок придется 30% мировой экономики.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Китай введет санкции в отношении американских компаний, которые участвуют в продаже Вашингтоном оружия Тайваню.
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