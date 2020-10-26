Китай вводит санкции против американских компаний из-за продажи оружия Тайваню

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Татьяна Веремеева
Китай введет санкции в отношении Lockheed Martin, Boeing
Defense, Raytheon и других американских компаний, которые, как заявляют в
стране, участвуют в продаже Вашингтоном оружия Тайваню. Об этом заявил в
понедельник представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь,
пишет Reuters.
По словам чиновника, Китай действует в защиту своих
национальных интересов. О том, в каком виде применят санкции, Чжао Лицзянь не сказал.
Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Тайваню
трех систем вооружения, включая датчики, ракеты и артиллерию, стоимость которых
может достигать 1,8 млрд долл., сообщил Пентагон на прошлой неделе.
Пекин, в свою очередь, считает Тайвань своеобразной
провинцией, которую готовы взять под контроль силой, если это будет необходимо.
Соединенные Штаты, как и большинство стран, не имеют
официальных дипломатических отношений с Тайванем, но Вашингтон обязан по закону
предоставить острову средства для самообороны. Администрация Трампа усилила
поддержку Тайваня за счет продажи оружия и визитов высокопоставленных
американских чиновников, что усилило напряженность в отношениях между Пекином и
Вашингтоном, и без того напряженных из-за разногласий по поводу Южно-Китайского
моря, Гонконга, прав человека и торговли.
Напомним, президент России Владимир Путин согласился в
одностороннем порядке снять
санкции с нескольких украинских предприятий (речь, в частности, о Барском
машиностроительном заводе и Рубежанском картонно-тарном комбинате), чтобы они
смогли поставлять продукцию в Россию. "Комментарии"
вместе с экспертами разбирались, почему это происходит именно сейчас, чего
добивается РФ и как стоит реагировать украинской власти.
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