Китай вводит санкции против американских компаний из-за продажи оружия Тайваню

Китай введет санкции в отношении Lockheed Martin, Boeing Defense, Raytheon и других американских компаний, которые, как заявляют в стране, участвуют в продаже Вашингтоном оружия Тайваню. Об этом заявил в понедельник представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, пишет Reuters.



По словам чиновника, Китай действует в защиту своих национальных интересов. О том, в каком виде применят санкции, Чжао Лицзянь не сказал.

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Тайваню трех систем вооружения, включая датчики, ракеты и артиллерию, стоимость которых может достигать 1,8 млрд долл., сообщил Пентагон на прошлой неделе.

Пекин, в свою очередь, считает Тайвань своеобразной провинцией, которую готовы взять под контроль силой, если это будет необходимо.

Соединенные Штаты, как и большинство стран, не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но Вашингтон обязан по закону предоставить острову средства для самообороны. Администрация Трампа усилила поддержку Тайваня за счет продажи оружия и визитов высокопоставленных американских чиновников, что усилило напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном, и без того напряженных из-за разногласий по поводу Южно-Китайского моря, Гонконга, прав человека и торговли.

Напомним, президент России Владимир Путин согласился в одностороннем порядке снять санкции с нескольких украинских предприятий (речь, в частности, о Барском машиностроительном заводе и Рубежанском картонно-тарном комбинате), чтобы они смогли поставлять продукцию в Россию. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, почему это происходит именно сейчас, чего добивается РФ и как стоит реагировать украинской власти.

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