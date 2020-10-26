kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.10.2020

BTC/USD

13128.30

ETH/USD

401.18

LTC/USD

57.19

НБУ 26.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Китай Китай вводит санкции против американских компаний из-за продажи оружия Тайваню
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай вводит санкции против американских компаний из-за продажи оружия Тайваню

Пока не известно, какими конкретно будут эти санкции

сегодня, 16:25
Автор:

Татьяна Веремеева

Китай введет санкции в отношении Lockheed Martin, Boeing Defense, Raytheon и других американских компаний, которые, как заявляют в стране, участвуют в продаже Вашингтоном оружия Тайваню. Об этом заявил в понедельник представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, пишет Reuters.

Китай вводит санкции против американских компаний из-за продажи оружия Тайваню

По словам чиновника, Китай действует в защиту своих национальных интересов. О том, в каком виде применят санкции, Чжао Лицзянь не сказал.

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Тайваню трех систем вооружения, включая датчики, ракеты и артиллерию, стоимость которых может достигать 1,8 млрд долл., сообщил Пентагон на прошлой неделе.

Пекин, в свою очередь, считает Тайвань своеобразной провинцией, которую готовы взять под контроль силой, если это будет необходимо.

Соединенные Штаты, как и большинство стран, не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но Вашингтон обязан по закону предоставить острову средства для самообороны. Администрация Трампа усилила поддержку Тайваня за счет продажи оружия и визитов высокопоставленных американских чиновников, что усилило напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном, и без того напряженных из-за разногласий по поводу Южно-Китайского моря, Гонконга, прав человека и торговли.

Напомним, президент России Владимир Путин согласился в одностороннем порядке снять санкции с нескольких украинских предприятий (речь, в частности, о Барском машиностроительном заводе и Рубежанском картонно-тарном комбинате), чтобы они смогли поставлять продукцию в Россию. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, почему это происходит именно сейчас, чего добивается РФ и как стоит реагировать украинской власти.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ