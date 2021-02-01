Байден не исключает возврата санкций одной из стран Азии

Язык
Coinspot 01.02.2021
BTC/USD
33606.94
ETH/USD
1332.85
LTC/USD
130.97
НБУ 01.02.2021
USD/UAH
28.20
EUR/UAH
34.20
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Международное сообщество должно объединиться для оказания давление на военных Мьянмы, чтобы заставить их немедленно отказаться от захвата власти и освободить задержанных ими официальных лиц, иначе Америка может снова ввести против страны санкции. Об этом говорится в заявлении главы овального кабинета Джо Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.
Мьянмы (фото из открытых источников)
Военные Мьянмы после ареста главы государства объявили о введении чрезвычайного положения в стране сроком на один год.
Заявление о введении режима ЧП было подписано вице-президентом Мьин Све,
которого военные объявили исполняющим обязанности президента.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свою возможную встречу с новым главой Белого дома Джо Байденом и заявил, что эта встреча будет прорывной в отношении наших стран. Об этом он заявил в интервью программе "Axios", которая выходит на телеканале "HBO". Глава государства верит в то, что Байден пригласит его в Белый дом. По его словам, он хотел бы, чтобы новый президент США познакомился с Украиной поближе.
Он сказал, что уверен в приглашении Байденом в Белый дом, которое он с удовольствием примет. Зеленский заявил, что у него с Байденом есть много вещей, о которых можно не только говорить, но и делать.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости