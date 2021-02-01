Байден не исключает возврата санкций одной из стран Азии

Международное сообщество должно объединиться для оказания давление на военных Мьянмы, чтобы заставить их немедленно отказаться от захвата власти и освободить задержанных ими официальных лиц, иначе Америка может снова ввести против страны санкции. Об этом говорится в заявлении главы овального кабинета Джо Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

Мьянмы (фото из открытых источников)

"Захват власти в Мьянме военными, задержание Аун Сан Су Чжи (государственного советника и фактического лидера страны. – Ред.) и других гражданских должностных лиц и объявление чрезвычайного положения в стране являются прямым нападением на переход страны к демократии и верховенству закона", — подчеркнул президент США.

Военные Мьянмы после ареста главы государства объявили о введении чрезвычайного положения в стране сроком на один год. Заявление о введении режима ЧП было подписано вице-президентом Мьин Све, которого военные объявили исполняющим обязанности президента.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свою возможную встречу с новым главой Белого дома Джо Байденом и заявил, что эта встреча будет прорывной в отношении наших стран. Об этом он заявил в интервью программе "Axios", которая выходит на телеканале "HBO". Глава государства верит в то, что Байден пригласит его в Белый дом. По его словам, он хотел бы, чтобы новый президент США познакомился с Украиной поближе.

Он сказал, что уверен в приглашении Байденом в Белый дом, которое он с удовольствием примет. Зеленский заявил, что у него с Байденом есть много вещей, о которых можно не только говорить, но и делать.

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