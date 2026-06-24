Военнослужащий армии КНДР совершил успешное бегство в Южную Корею, сумев преодолеть один из наиболее укрепленных и заминированных участков границы в мире. Информацию о происшествии официально подтвердили военные ведомства в Сеуле.

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Инцидент произошел в темное время суток, после чего иностранца сразу задержали военные Юга.

"Мужчина был взят под стражу в ночь на среду, – сообщили журналисты со ссылкой на оборонные круги, – после пересечения границы".

Отмечается, что такой шаг не являлся спонтанным решением военного. Южнокорейская пресса выяснила, что мужчина планировал свой поступок заранее.

"Солдат еще до побега, — подчеркнуло информационное агентство Yonhap, — выражал намерение перейти на сторону Южной Кореи".

В настоящее время компетентные органы приступили к тщательной проверке обстоятельств инцидента и личности самого беглеца. Традиционно таких лиц сперва передают под наблюдение южнокорейской контрразведки для детального допроса.

Этот случай стал уникальным для текущего года из-за чрезвычайной сложности маршрута. Несмотря на колоссальный риск подорваться на минах, перебежчик достиг цели и теперь может рассчитывать на официальный статус. После завершения всех процедур безопасности Сеул гарантированно предоставит бывшему солдату КНДР постоянный вид на жительство и южнокорейское гражданство.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина смогла не только выдержать полномасштабное вторжение, несмотря на попытки России уничтожить ее энергетическую инфраструктуру во время зимних атак, но постепенно расширила зону боевых действий, перенеся их на территорию государства-агрессора. Такие события, по словам украинского руководства, изменили баланс войны и повлияли на позиции Кремля.