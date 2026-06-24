Втеча з КНДР: північнокорейський військовий успішно перетнув замінований кордон із Південною Кореєю

Військовослужбовець армії КНДР здійснив успішну втечу до Південної Кореї, зумівши подолати одну з найбільш укріплених та замінованих ділянок кордону у світі. Інформацію про надзвичайну подію офіційно підтвердили військові відомства в Сеулі.

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Інцидент стався у темну пору доби, після чого іноземця одразу затримали військові Півдня.

"Чоловік був взятий під варту в ніч на середу, — повідомили журналісти з посиланням на оборонні кола, — після пересечення кордону".

Зазначається, що такий крок не був спонтанним рішенням військового. Південнокорейська преса з'ясувала, що чоловік планував свій вчинок заздалегідь.

"Солдат ще до втечі, — підкреслило інформаційне агентство Yonhap, — висловлював намір перейти на сторону Южної Кореї".

Наразі компетентні органи розпочали ретельну перевірку обставин інциденту та особи самого втікача. Традиційно таких осіб спершу передають під нагляд південнокорейської контррозвідки для детального допиту.

Цей випадок став унікальним для поточного року через надзвичайну складність маршруту. Попри колосальний ризик підірватися на мінах, перебіжчик досяг мети і тепер може розраховувати на офіційний статус. Після завершення всіх безпекових процедур Сеул гарантовано надасть колишньому солдату КНДР постійну посвідку на проживання та південнокорейське громадянство.

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