Безжалостный режим Ким Чен Ина: шокирующее наказание для двухлетнего ребенка

Международный отчет о свободе вероисповедания от Государственного департамента США раскрывает ужасающие тайны жизни в Северной Корее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Daily Mail.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ин. Фото из открытых источников

Доклад Государственного департамента США о международной свободе вероисповедания содержит несколько шокирующих историй. Его авторы обнаружили, что 70 тыс. человек из 400 тыс. христиан, проживающих в КНДР, были заключены за свою веру режимом Ким Чен Ына.

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Одно из самых жестоких наказаний касается двухлетнего ребенка, который всю жизнь проведет в концлагере. Причиной такого решения стало то, что в доме его родителей была найдена Библия. Среди других ужасающих историй в отчет попал расстрел христианки и ее внука в 2011 году. Также из-за обнаруженной Библии был казнен один из членов правящей партии.

Среди других пыток, применяемых к христианам, распространена практика лишать человека сна, или завязывать руки за спиной и подвешивать к потолку. Некоторые люди, подвергавшиеся пыткам, наконец совершали самоубийство. Также христиане получают меньше воды, пищи или ее придают испорченной, иногда наказание заканчивалось побоями.

Интересно, что Северная Корея гарантирует своему народу свободу вероисповедания в своей конституции и даже строит церкви. Однако, по свидетельству беглецов из КНДР, эти сооружения только для туристов, а местное население, которое задержится вблизи церкви или будет часто проезжать мимо нее, может быть наказано. Вместо христианства корейский диктатор требует исповедовать идеологию чучхэ. Согласно этой идеологии северокорейские вожди не являются богами, однако описываются как чрезвычайные существа, способные на сверхъестественные подвиги.

В отчете указывают, что причина, с которой Ким Чен Ын так враждебно относится к христианству, объясняется тем, что таких людей воспринимают как "враждебный класс" и "серьезную угрозу лояльности к государству". Таким образом, отчет приходит к выводу, что "жизнь христиан — это постоянный котел давления", а от плена или смерти человека отделяет лишь одна ошибка.

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