Блэкаут будет за секунды: Северная Корея испытала новое супероружие

Северная Корея провела испытания новых видов вооружения, включая электромагнитную систему оружия и зенитную ракету, усиливая усилия по модернизации своих обычных вооружений.

Северная Корея. Иллюстративное фото

Электромагнитное оружие и углеродная бомба – это специальные средства стратегического характера, которые следует совмещать и применять к разным военным средствам в разных областях, пишет издание Вloomberg. Этот тип оружия обычно использует электромагнитную энергию, а не взрывчатку для разрушения или повреждения целей, особенно электронной инфраструктуры.

По данным издания, также в Северной Корее были проведены испытания "для проверки боевой надежности мобильного зенитно-ракетного комплекса малой дальности". Кроме того, были проведены дальнейшие испытания для оценки боевого применения и мощности кассетных боеголовок тактической баллистической ракеты, отмечает издание.

"Испытания оружия проходят в период повышенной геополитической неопределенности, поскольку боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются, выводя американские военные ресурсы из Азии, тогда как Пхеньян продолжает углублять свои связи с Москвой и развивать существующие связи с Пекином", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска завершили подготовку к новому массированному обстрелу Украины. Мониторинговые каналы предупредили, что в планах Кремля снова применить их "супер ракету Орешник". Искусственный интеллект спрогнозировал, сколь высок процент использования этого оружия. По данным чат-ботов, вероятность такого удара варьируется от низкой до 60%.



