logo_ukra

BTC/USD

71126

ETH/USD

2177.15

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Блекаут буде за секунди: Північна Корея випробувала нову суперзброю
commentss НОВИНИ Всі новини

Блекаут буде за секунди: Північна Корея випробувала нову суперзброю

Північна Корея випробувала електромагнітну зброю

9 квітня 2026, 17:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Північна Корея провела випробування нових видів озброєння, включаючи електромагнітну систему зброї та зенітну ракету, посилюючи зусилля з модернізації своїх звичайних озброєнь.

Північна Корея. Ілюстративне фото

Електромагнітна зброя та вуглецева бомба – це спеціальні засоби стратегічного характеру, які слід поєднувати та застосовувати до різних військових засобів у різних сферах, пише видання Вloomberg. Цей тип зброї зазвичай використовує електромагнітну енергію, а не вибухівку, для руйнування або пошкодження цілей, особливо електронної інфраструктури.

За даними видання, також у Північній Кореї було проведено випробування “для перевірки бойової надійності мобільного зенітно-ракетного комплексу малої дальності”. Крім того, були проведені подальші випробування “для оцінки бойового застосування та потужності касетних боєголовок тактичної балістичної ракети”, зазначає видання.

“Випробування зброї відбуваються в період підвищеної геополітичної невизначеності, оскільки бойові дії на Близькому Сході тривають, виводячи американські військові ресурси з Азії, тоді як Пхеньян продовжує поглиблювати свої зв'язки з Москвою та розвивати існуючі зв'язки з Пекіном”, — пише видання. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські війська завершили підготовку до нового масованого обстрілу України. Моніторингові канали попередили, що у планах Кремля знову застосувати їхню “супер ракету Орєшнік”. Штучний інтелект спрогнозував, наскільки високий відсоток використання цієї зброї. За даними чат-ботів, ймовірність такого удару варіюється від низької до 60%.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-08/n-korea-conducted-test-of-electromagnetic-weapon-system-kcna-mnqne094
Теги:

Новини

Всі новини