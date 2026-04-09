Блекаут буде за секунди: Північна Корея випробувала нову суперзброю

Північна Корея провела випробування нових видів озброєння, включаючи електромагнітну систему зброї та зенітну ракету, посилюючи зусилля з модернізації своїх звичайних озброєнь.

Електромагнітна зброя та вуглецева бомба – це спеціальні засоби стратегічного характеру, які слід поєднувати та застосовувати до різних військових засобів у різних сферах, пише видання Вloomberg. Цей тип зброї зазвичай використовує електромагнітну енергію, а не вибухівку, для руйнування або пошкодження цілей, особливо електронної інфраструктури.

За даними видання, також у Північній Кореї було проведено випробування “для перевірки бойової надійності мобільного зенітно-ракетного комплексу малої дальності”. Крім того, були проведені подальші випробування “для оцінки бойового застосування та потужності касетних боєголовок тактичної балістичної ракети”, зазначає видання.

“Випробування зброї відбуваються в період підвищеної геополітичної невизначеності, оскільки бойові дії на Близькому Сході тривають, виводячи американські військові ресурси з Азії, тоді як Пхеньян продовжує поглиблювати свої зв'язки з Москвою та розвивати існуючі зв'язки з Пекіном”, — пише видання.

