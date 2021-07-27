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Блогера из TikTok будут судить за "самоубийство"

Видео случайно попало к родственникам блогера

сегодня, 20:51
Автор:

Мокрик Анастасия

На что только не готовы пойти блогеры в TikTok, чтобы собрать большое количество лайков и просмотров. Однако иногда их идеи по-настоящему поражают. 

Блогера из TikTok будут судить за "самоубийство"

Блогер и актер Ирфан Хан - фото: из открытых источников

Индийский актер и блогер Ирфан Хан решил как раз таки снять именно такое видео. На его странице был опубликован ролик, где он якобы покончил с собой. Причиной "самоубийства" стал разрыв отношений со своей возлюбленной. Видео набрало больше 300 000 просмотров. Стоит отметить, что зрители и вправду поверили, что это не постановка, а блогер действительно свел счеты с жизнью. 

Ролик со "смертью" пробыл на странице Ирфана не так долго. Неожиданно для него самого видео попало к его родственникам, которые, как и остальные, не поняли, что это не по-настоящему. Сразу после этого блогер удалил видео из TikTok и честно заявил что это лишь инсценировка. 

Подписчики актера, конечно же, образовались такой новости. А вот полиция шутку с "самоубийством" не оценила вовсе. Потому блогеру было предъявлено обвинение в том, что он подверг свою и чужие жизни в опасность. Также его обвинили в публикации контента, который способен подтолкнуть к совершению преступления. 

По словам Ирфана, этим видео он хотел показать, что суицид — это очень глупый поступок. Однако его слова не сильно растрогали полицейских. К слову, один из знакомых блогера заявил, что Хан таким образом хотел просто собрать как можно больше просмотров на ролике и никакой поучительной цели это видео не несло. 

Вскоре состоится суд и Ирфану будет вынесен приговор. Стоит отметить, что эксперты считают, что вероятно блогер может получить серьезное наказание. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что украинский актер устроил драку на дороге в Киеве. В Сеть попало видео инцидента. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт сообщал о том, что известного рэпера и модель обвиняют в изнасиловании малолетней фанатки.



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Источник: https://www.vice.com/en/article/n7b9km/influencer-faked-death-to-go-viral-iffy-khan-india
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