Блогера из TikTok будут судить за "самоубийство"

На что только не готовы пойти блогеры в TikTok, чтобы собрать большое количество лайков и просмотров. Однако иногда их идеи по-настоящему поражают.

Блогер и актер Ирфан Хан - фото: из открытых источников

Индийский актер и блогер Ирфан Хан решил как раз таки снять именно такое видео. На его странице был опубликован ролик, где он якобы покончил с собой. Причиной "самоубийства" стал разрыв отношений со своей возлюбленной. Видео набрало больше 300 000 просмотров. Стоит отметить, что зрители и вправду поверили, что это не постановка, а блогер действительно свел счеты с жизнью.

Ролик со "смертью" пробыл на странице Ирфана не так долго. Неожиданно для него самого видео попало к его родственникам, которые, как и остальные, не поняли, что это не по-настоящему. Сразу после этого блогер удалил видео из TikTok и честно заявил что это лишь инсценировка.

Подписчики актера, конечно же, образовались такой новости. А вот полиция шутку с "самоубийством" не оценила вовсе. Потому блогеру было предъявлено обвинение в том, что он подверг свою и чужие жизни в опасность. Также его обвинили в публикации контента, который способен подтолкнуть к совершению преступления.

По словам Ирфана, этим видео он хотел показать, что суицид — это очень глупый поступок. Однако его слова не сильно растрогали полицейских. К слову, один из знакомых блогера заявил, что Хан таким образом хотел просто собрать как можно больше просмотров на ролике и никакой поучительной цели это видео не несло.

Вскоре состоится суд и Ирфану будет вынесен приговор. Стоит отметить, что эксперты считают, что вероятно блогер может получить серьезное наказание.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что украинский актер устроил драку на дороге в Киеве. В Сеть попало видео инцидента. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт сообщал о том, что известного рэпера и модель обвиняют в изнасиловании малолетней фанатки.

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