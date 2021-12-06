Более 100 потерпевших: на острове Ява произошло извержение вулкана

На острове Ява 4 декабря проснулся самый большой вулкан. Сообщается, что в результате 14 человек, проживавших в селе, погибли. Об этом сообщает Euronews.

На острове Ява проснулся вулкан, фото из открытых источников

По словам спикера Национального агентства по уменьшению последствий стихийных бедствий Абдула Мухари, у покойных были сильные ожоги. В больницы госпитализировали 41 человека с ожогами и еще 15 человек с травмами.

Девять местных жителей до сих пор ищут. Спасатели не могли работать из-за разбросанных в радиусе вокруг вулкана тлеющих обломков и густого дыма. Сообщается, что внезапное извержение горы Семеру в провинции Восточная Ява привело к выбросу значительного объема пепла и лавы.

В деревнях возле вулкана отключена электроэнергия. В регионе шли сильные дожди, поэтому дождевая вода смывала обломки породы и частицы лавы из вулкана и уносила все это вниз. Известно, что разрушен главный мост, соединяющий Лумаджанг и район Маланг.

По словам Мухари, дома в селах были повреждены вулканическим мусором, более 900 человек переместились во временные государственные приюты. Местные говорят, что извержение было гораздо сильнее, чем в январе.

Пресс-секретарь министерства транспорта Адита Иравати сообщила, что авиакомпании получили уведомления об извержении и гражданские самолеты должны избегать воздушных маршрутов вблизи вулкана. В настоящее время авиаперелеты выполняются по графику.



Как сообщал портал "Комментарии", в Индонезии началось извержение вулкана. Также идет извержение вулкана на Канараских островах. Около вулкана Кубре-Вьеха на испанском острове Пальма открылось несколько вулканических жерл. Они выбрасывают раскаленную лаву и могут привести к новым разрушительным последствиям.

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