Человек с самым высоким IQ в мире просит убежища в США из-за "антихристов и коммунистов" у власти в Корее

36-летний южнокореец Ким Ун Ен, утверждающий, что имеет самый высокий в мире IQ в 276 баллов, объявил о намерении получить политическое убежище в Соединенных Штатах. Он объясняет свое решение "религиозными и политическими преследованиями" в Южной Корее.
Ким Ун Йон – человек с самым высоким IQ в мире
Ким Ун Ен опубликовал 95-секундное видеообращение в соцсети X со своими аргументами о предоставлении ему политического убежища в США.
Он также обвинил власть в преследовании патриотов и поддержке коммунистов.
Также Ким отметил, что стал "первым южнокорейцем, обратившимся за приютом в США при президентстве Дональда Трампа из-за политических и религиозных преследований".
Известно, что Ким учится на магистерской программе теологии в американской семинарии, аккредитованной Ассоциацией теологических школ. Его обвинения в "религиозных преследованиях" могут быть связаны с делом пастора Сон Хен-бока из церкви Саэроро в Пусане, которого в Корее обвинили в нарушении избирательного законодательства из-за поддержки одного из кандидатов во время церковных собраний.
Ким Ун Ен известен в медиа как обладатель "самого высокого IQ в мире". Его показатель в 276 очков подтвердили Корейский институт рекордов и Всемирный комитет интеллекта (WMSC). В 2023 году WMSC объявил, что Ким добился этого результата во время чемпионата мира по памяти.