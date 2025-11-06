Человек с самым высоким IQ в мире просит убежища в США из-за "антихристов и коммунистов" у власти в Корее

36-летний южнокореец Ким Ун Ен, утверждающий, что имеет самый высокий в мире IQ в 276 баллов, объявил о намерении получить политическое убежище в Соединенных Штатах. Он объясняет свое решение "религиозными и политическими преследованиями" в Южной Корее.

Ким Ун Йон – человек с самым высоким IQ в мире

Ким Ун Ен опубликовал 95-секундное видеообращение в соцсети X со своими аргументами о предоставлении ему политического убежища в США.

"Я больше не могу оставаться в стране, которой руководит просеверокорейское левое правительство. Оно подавляет библейскую истину, заставляет молчать христиан и изменяет свободе, за которую боролись наши предки", — сказал Ким.

Он также обвинил власть в преследовании патриотов и поддержке коммунистов.

"Сегодня корейское правительство наказывает патриотов и прославляет коммунистов. Правда стала преступлением, а вера – мишенью. Я не преклонюсь перед злом. Вот почему я ищу убежища в Америке, где веру не преследуют, а защищают", – утверждает Ким.

Также Ким отметил, что стал "первым южнокорейцем, обратившимся за приютом в США при президентстве Дональда Трампа из-за политических и религиозных преследований".

Известно, что Ким учится на магистерской программе теологии в американской семинарии, аккредитованной Ассоциацией теологических школ. Его обвинения в "религиозных преследованиях" могут быть связаны с делом пастора Сон Хен-бока из церкви Саэроро в Пусане, которого в Корее обвинили в нарушении избирательного законодательства из-за поддержки одного из кандидатов во время церковных собраний.

Ким Ун Ен известен в медиа как обладатель "самого высокого IQ в мире". Его показатель в 276 очков подтвердили Корейский институт рекордов и Всемирный комитет интеллекта (WMSC). В 2023 году WMSC объявил, что Ким добился этого результата во время чемпионата мира по памяти.