Людина з найвищим IQ у світі просить притулку в США через "антихристів та комуністів" при владі у Кореї

36-річний південнокореєць Кім Ун Йон, який стверджує, що має найвищий у світі IQ у 276 балів, оголосив про намір отримати політичний притулок у Сполучених Штатах. Він пояснює своє рішення "релігійними та політичними переслідуваннями" у Південній Кореї.

Кім Ун Йон - людина з найвищим IQ у світі

Кім Ун Йон опублікував 95-секундне відеозвернення у соцмережі X зі своїми аргументами щодо надання йому політичного притулку в США.

"Я більше не можу залишатися в країні, якою керує пропівнічнокорейський лівий уряд. Він придушує біблійну істину, змушує мовчати християн і зраджує свободу, за яку боролися наші предки", — сказав Кім.

Він також звинуватив владу в переслідуванні патріотів і підтримці комуністів.

"Сьогодні корейський уряд карає патріотів і прославляє комуністів. Правда стала злочином, а віра — мішенню. Я не схилюся перед злом. Ось чому я шукаю притулку в Америці, де віру не переслідують, а захищають", — стверджує Кім.

Також Кім наголосив, що став "першим південнокорейцем, який звернувся по притулок до США за президентства Дональда Трампа через політичні та релігійні переслідування".

Відомо, що Кім навчається на магістерській програмі з теології в американській семінарії, акредитованій Асоціацією теологічних шкіл. Його звинувачення у "релігійних переслідуваннях" можуть бути пов’язані зі справою пастора Сон Хьон-бока з церкви Саероро в Пусані, якого в Кореї звинуватили у порушенні виборчого законодавства через підтримку одного з кандидатів під час церковних зібрань.

Кім Ун Йон відомий у медіа як володар "найвищого IQ у світі". Його показник у 276 балів підтвердили Корейський інститут рекордів і Всесвітній комітет інтелекту (WMSC). У 2023 році WMSC оголосив, що Кім досяг цього результату під час чемпіонату світу з пам’яті.