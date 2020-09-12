Чемпион по греко-римской борьбе был казнен в Иране

Иранский чемпион по греко-римской борьбе Навид Афкари был казнен в Ширазе за убийство полицейского во время уличных протестов 2018 года. Об этом сообщает Web 24 News.

Афкари был признан виновным Верховным судом Исламской Республики Иран в том, что в августе два года назад в Ширазе он зарезал офицера в штатском, хотя его адвокат всегда настаивал на отсутствии доказательств его вины.

Международный олимпийский комитет заявил, что был "шокирован" казнью. Президент комитета Томас Бах, как сообщает МОК, "лично обращался к верховному лидеру и президенту Ирана и просил о пощаде Афкари". "Глубоко шокирует, что требования спортсменов со всего мира и вся закулисная работа МОК, а также Олимпийского комитета Ирана, United World Wrestling и Национальной иранской федерации борьбы не достигла желаемой цели. Наши мысли обращены к семье и друзьям Навида Афкари", - говорится в обращении Олимпийского комитета.

Более 85 тысяч спортсменов со всего мира обратились с просьбой об освобождении борца, который сообщил о пытках в тюрьме. Навид Афкари был арестован 17 сентября 2018 года вместе со своими братьями Вахидом и Хабибом после непродолжительного расследования. Навид был приговорен к смертной казни, Вахид - к 54 годам тюремного заключения и 74 ударам плетью, а Хабиб - к 27 годам тюрьмы и 74 ударам плетью. Австралийская спортивная ассоциация World Players Association через исполнительного директора Брендана Шваба призвала запретить Ирану участвовать в соревнованиях по всем видам спорта в связи с казнью спортсмена.

Как сообщало издание "Комментарии", в США возобновили смертную казнь.

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