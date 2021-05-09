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«Черная плесень»: в Индии начинается эпидемия еще одного заболевания

В Индии продолжают фиксировать новые случаи заболевания мукоромикозом («черной плесенью») - редкого заболевания

сегодня, 18:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Не успела Индия отойти от новой волны коронавирусной инфекции, как жителей страны стало поражать новое заболевание — мукоромикоз ("черная плесень").

«Черная плесень»: в Индии начинается эпидемия еще одного заболевания

"черная плесень" в Индии / фото: EPA

По данным BBC, на фоне COVID-19, который сильно "бьет" по населению, среди жителей Индии участились случаи заболевания мукоромикозом -  редким недугом, вызванным грибами, которые поражаю почву, растения, испорченные овощи и фрукты. Это заболевание может вызвать осложнения со стороны нервной системы, а также лихорадку, боль и припухлость глаз, носовых пазух. Опасней всего "черная плесень" для людей с сахарным диабетом, ВИЧ, онкологией и пациентов с коронавирусом.

Индийский специалист Акша Наир из Мумбаи отметил, что вспышки заболеваемости мукоромикозом могут быть вызваны приемом стероидов при лечении тяжелых форм COVID-19 у людей. Эти препараты помогают снизить воспалительный процесс в легких, но при этом ослабляют иммунную систему и способствуют повышению уровня сахара в крови. Согласно данным, "черной плесенью" люди стали заболевать спустя две недели после выздоровления от коронавируса. Шутить с недугом нельзя, ведь оно может привести к потере зрения.

Власти страны уже начали предпринимать меры борьбы с новой инфекцией, заказав инъекции для лечений больных пациентов. Также правительство создало специальные отделения в больницах для людей, которые заболели мукоромикозом. 

Напомним, что в апреле Индия попала в "коронавирусный шторм". В стране несколько дней подряд фиксировали антирекорды по количеству новых случаев COVID-19, отметка достигала почти 350 тысяч заболевших в день. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинские власти договорились о поставках гуманитарной помощи Индии на взаимовыгодных условиях. 


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-57027829
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