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Главная Новости Мир Азия Индия попала в «коронавирусный шторм»: что происходит в стране
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Индия попала в «коронавирусный шторм»: что происходит в стране

Власти Индии заявили, что страну потряс «коронавирусный шторм»: суточный прирост заболеваемости продолжает бить рекорды

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Новая волна коронавирусной инфекции серьезно "ударила" по Индии. В стране продолжает активно расти количество новых случаев заболевания, а медицинского оборудования и коек не хватает.

Индия попала в «коронавирусный шторм»: что происходит в стране

Новая волна COVID-19 потрясла Индию / фото: AP Photo

Издание Reuters пишет, что в Индии четвертый день подряд фиксируют антирекорд по количеству новых случаев COVID-19, отметка уже почти достигла 350 тысяч. Это максимальное число заразившихся с начала пандемии. 

Премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что Индию охватил "коронавирусный шторм" и призвал граждан соблюдать меры безопасности, а также проходить вакцинацию. 

Из-за большого наплыва заболевших в больницах Дели уже нет мест и пациентам отказывают в помощи. Медицинского оборудования и коек не хватает, и люди умирают из-за нехватки кислорода. Врачи признаются, что не могут справиться с таким количеством больных пациентов. 

Известно, что свою помощь Индии уже предложило правительство США. В страну незамедлительно будет отправлено медицинское оборудование и средства защиты. Также Штаты рассматривают вариант обеспечения Индии производством кислорода и сопутствующими материалами.

Напомним, в индийском штате Мадхья-Прадеш, местные жители похищали кислородные баллоны со склада районной больницы в городе Дамо. Охрану больницы взяла под контроль полиция.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в конце марта Индия приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, что производится на мощностях Serum Institute.  Решение об остановке экспорта связано с ростом заражений в стране и удовлетворением внутреннего спроса.


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Источник: https://www.reuters.com
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