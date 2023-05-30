Что происходит между Ираном и Талибаном: быть ли большой войне и какую позицию займет Россия, - эксперт

Причиной тому стал вопрос водных ресурсов, убежден политтехнолог Михаил Шейтельман. Суть инцидента он объяснил в интервью в Телеэфире, пишут "Комментарии".



Конфликт между Ираном и Афганистаном возник из-за воды. Фото из открытых источников

По его словам, схожих конфликтов в Центральной Азии немало. В то же время причин для разрешения войны между этими странами нет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Такие войны были между Кыргызстаном и Таджикистаном, между Кыргызстаном и Узбекистаном, там погибло немало людей. Впрочем, длятся они недолго, только когда сезон. Что касается ситуации с Ираном и Талибаном, я не верю в великую войну – у них нет причин для нее" ", – заметил политтехнолог.

В то же время, если предположить, что представители Ирана и Талибана сойдутся в кровавой схватке, вызревает вопрос – кого поддержит РФ. Ведь именно Иран поставляет Кремлю дроны, которыми она атакует города Украины.

"Российская федерация будет на стороне и тех и тех, как всегда. Она заинтересована в том, как имела свой интерес в войне между Арменией и Азербайджаном. Она считала и тех и других своими союзниками. Но Азербайджан в какой-то момент понял, перешел на сторону Турции и ему удалось победить. Теперь уже Армения переходит на сторону Запада", – предположил политтехнолог.

Заметим же, что столкновение на границе Афганистана и Ирана спровоцировали проблемы речного стока с реки Гильменд, которая берет начало в горах Гиндукуш и простирается более чем на 1 000 километров через Афганистан. Посередине есть дамба, и за распределение воды отвечает преимущественно Кабул. В этом году уровень воды там упал, и теперь талибы не позволяют Ирану брать столько воды, как обычно.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, может ли Китай быть посредником в войне Украины с РФ: Зеленский назвал главное условие Владимир Зеленский считает, что Китай должен требовать от Москвы вывода всех войск с территории Украины.