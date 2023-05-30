Что происходит между Ираном и Талибаном: быть ли большой войне и какую позицию займет Россия, - эксперт

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Белоокая Ира
Причиной тому стал вопрос водных ресурсов, убежден политтехнолог Михаил Шейтельман. Суть инцидента он объяснил в интервью в Телеэфире, пишут "Комментарии".
Конфликт между Ираном и Афганистаном возник из-за воды. Фото из открытых источников
По его словам, схожих конфликтов в Центральной Азии немало. В то же время причин для разрешения войны между этими странами нет.
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В то же время, если предположить, что представители Ирана и Талибана сойдутся в кровавой схватке, вызревает вопрос – кого поддержит РФ. Ведь именно Иран поставляет Кремлю дроны, которыми она атакует города Украины.
Заметим же, что столкновение на границе Афганистана и Ирана спровоцировали проблемы речного стока с реки Гильменд, которая берет начало в горах Гиндукуш и простирается более чем на 1 000 километров через Афганистан. Посередине есть дамба, и за распределение воды отвечает преимущественно Кабул. В этом году уровень воды там упал, и теперь талибы не позволяют Ирану брать столько воды, как обычно.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, может ли Китай быть посредником в войне Украины с РФ: Зеленский назвал главное условие Владимир Зеленский считает, что Китай должен требовать от Москвы вывода всех войск с территории Украины.
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