Что произошло в Казахстане и возможно ли повторение кровавого сценария в Украине

В протестах, которые с начала года охватили Казахстан и почти подавлены на данный момент, некоторыми экспертами усматривается если не рука, то выгода Кремля.

Протесты в Казахстане - фото: politring.com

Что произошло, происходит и что важно понять Украине? Может ли нечто подобное произойти в скором времени в нашей стране? Ответы на эти вопросы портал "Комментарии" искал вместе с экспертами.

Протесты жестко подавлены, сторонники Назарбаева объявлены национальными предателями, а Казахстан попадает в серьезную зависимость от Кремля

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков подчеркивает, что события в Казахстане начинались как стихийный протест граждан против не устраивавших их экономических решений власти. Но практически сразу этот протест перерос в борьбу двух кланов — бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и нынешнего Касыма-Жомарта Токаева.

"Именно клановой схваткой за власть объясняется и применение оружия, и организованность действий, и жестокость с обеих сторон. Естественно, в процессе активно поучаствовали мародеры и криминал. При этом, никакой структурированной оппозиции там не обнаружилось. Судя по всему, Назарбаев недееспособен, так как он ни разу не появился в эфире и не поддержал своих сторонников", – акцентирует аналитик.

По его словам, этим воспользовался Токаев и обратился за помощью к президенту Владимиру Путину. При этом ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан; Токаев призвал представителей ОДКБ помочь подавить протесты – и в страну вошли иностранные военные) – не более, чем ширма, считает Александр Кочетков.

"Протесты жестко подавлены, сторонники Назарбаева объявлены национальными предателями, а Казахстан попадает в серьезную зависимость от Кремля, – продолжает эксперт. – В Украине такой сценарий невозможен. У нас нет родовых кланов, зато есть системная оппозиция. А попытка власти привлечь для своей поддержки любые иностранные войска будет расценена украинцами как оккупация и вызовет вооруженное сопротивление. При этом давление протестной улицы на власть в Украине является одним из самых действенных рычагов для достижения политических изменений в стране".

Майданы в Украине имеют больше геополитическое значение, которое касается внешнеполитической ориентации страны. Тогда как у протестов в Казахстане не было геополитических требований

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник отмечает:

"Произошла довольно простая вещь, когда население перестает терпеть клептократические элиты и начинает активно выступать против них. На это наложилась еще и ситуация, когда к власти в Казахстане допускали лишь представителей одного клана. Это похоже на то, что было в Украине в 2013-м, когда "донецкие" при Януковиче занимали практически все вертикали. И не оставляли возможностей для выхода потенциала других региональных элит".

На этом, подчеркивает политолог, все совпадения заканчиваются. По его словам, революции, Майданы в Украине имеют больше геополитическое значение, которое касается внешнеполитической ориентации страны. Тогда как у протестов в Казахстане не было геополитических требований. Они формировались, по большому счету, в процессе протестов. И до конца, похоже, не было общей повестки дня.

"Кто-то боролся с обязательной вакцинацией, кто-то – с высокими ценами на энергоресурсы, кто-то имел определенные социальные требования. Не было единого центра, который разворачивал бы это протестное движение. Не было яркого политика, который возглавил бы протест", – поясняет Николай Мельник.

Он считает, что в Украине невозможно повторение того кровавого сценария, который мы видели в Казахстане.

"Потому что украинское общество начнет стрелять первым в любую армию, которая попытается поднять оружие против нас, – говорит политолог. – К тому же, мы уже прошли тот этап, когда надеялись, что правоохранители не будут в нас стрелять. К сожалению, они стреляли. Стреляли в свой народ. И не понесли за это никакой ответственности. И если теперь во время протестов в Украине будет угроза, что правоохранители применят оружие, думаю, у нашего общества найдется, чем себя защитить. Возможна ли в наших реалиях интервенция в той форме, в которой она сейчас происходит в Казахстане? Нет. Мы находимся в довольно сложной геополитической ситуации, чтобы Кремль решился применить те же сценарии, что в Казахстане и Беларуси, по отношению к Украине".

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