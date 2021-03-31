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Что знают об Украине в Японии - результаты исследования

Восприятие Украины в азиатской стране часто формируется через российский контекст

сегодня, 10:58
Автор:

Елизавета Черных

Украинский институт начал серию исследований, посвященных восприятию Украины за рубежом. Эксперты утверждают, что результаты раскрывают уровень осведомленности о нашей стране и ее культуре. Так, был представлен отчет о том, что знают об Украине в Японии.

Что знают об Украине в Японии - результаты исследования

Що знають про Україну в Японії - фото з відкитих джерел

Согласно результатам исследования, в Японии отмечают низкую общую осведомленность о нашей стране. Специалисты отмечают, что в основном восприятие Украины в азиатской стране часто формируется через российский контекст. Так, подавляющее большинство японцев приписывает России украинские атрибуты, в частности, опрашиваемые отмечали, что в Японии борщ считают именно русским.

Сообщается, что события 2014 года, которые произошли в Крыму и на Донбассе, а также война России против Украины сформировали у японцев мнение о нестабильности нашего государства с проблемным состоянием безопасности. Иногда это даже препятствует студенческим и экспертным обменам между Украиной и Японией.

В исследование отмечается, что одной из тем, в которой ориентируются японцы, является Чернобыль. Это связано с пониманием масштабов трагедии и их "близостью" с аварией на АЭС Фукусима-1 в 2011 году.

Однако негативные ассоциации японцев уравновешиваются их мнением об украинцах как о приветливых людях со светлой натурой. Также среди положительных ассоциаций об Украине жители Японии отмечают многовековую историю, живописную природу, вышиванку, вкусную еду, оперу, балет и казаков.

В исследовании сообщается, что наибольший уровень осведомленности японцы продемонстрировали в таких украинских феноменах как борщ, Запорожская Сечь, Майдан, Голодомор и Чернобыльская катастрофа,

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что знают об Украине в Америке. На общий интерес американцев к Украине влияют журналисты, эксперты аналитических центров, бывшие дипломаты и политики. В исследовании говорится, что имидж нашей страны формируется скорее через СМИ и отдельные каналы развлекательного телевидения.


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