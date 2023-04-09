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Главная Новости Мир Азия Дрон-самоубийца: Иран испытывает БПЛА с боеголовкой в 50 кг (ВИДЕО)
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Дрон-самоубийца: Иран испытывает БПЛА с боеголовкой в 50 кг (ВИДЕО)

Военные Ирана испытывают новый дрон-камикадзе Me'raj-532. Он может поражать цели на расстоянии 450 км

сегодня, 19:26
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Автор:

Моесеенко Валентина

Глава Научно-исследовательского подразделения Сухопутных Сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Кухестани сообщил, что беспилотник прошел успешные испытания. Об этом говорится в информации издания Tasnim News, пишут "Комментарии".

Дрон-самоубийца: Иран испытывает БПЛА с боеголовкой в 50 кг (ВИДЕО)

В Иране испытывают новый дрон-камикадзе

Этот дрон-самоубийца оснащен поршневым двигателем, имеет рабочую высоту 3,6 км, время пребывания в воздухе – до 3 часов. Боеголовка Me'raj-532 весит 50 кг. Также появилось видео испытаний этого БПЛА. Дрон запускается из машины во время движения. На кадрах есть момент попадания БПЛА в цель – он падает рядом с импровизированным зданием.


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Кухестани сообщил, что беспилотник прост в сборнике и его можно быстро подготовить к запуску. Это означает, что Me'raj-532 пригоден для миссий быстрого реагирования. Отмечают, что иранские военные планируют привлечь больше беспилотников-камикадзе для разных миссий, выполняемых подразделениями сухопутных сил КСИР. Конгрессмены США хотят сделать невозможным использование западных технологий в иранских боевых дронах.

Для этого подготовили закон, требующий подготовить отчет о стратегии дополнения нынешних санкций против Ирана для предотвращения экспорта технологий. Речь идет о возможностях, которые могут быть использованы при проектировании, разработке, производстве или эксплуатации дронов.

Также должны подготовить отчет о стратегии привлечения европейских и азиатских союзников к предотвращению экспорта технологий. Министерство обороны должно разработать ряд вариантов, которые могут быть использованы военными США для противодействия получению Ираном технологий для дронов.


Напомним, "Комментарии" писали, что с осени прошлого года зенитно-ракетный комплекс NASAMS стоит на защите украинского неба. За неполные полгода робот комплексом сбиты более 100 российских ракет и дронов.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что украинскому производителю дрона, который сядет на Красной площади 9 мая, обещают многомиллионное вознаграждение.

Читайте на сайте "Комментарии" — скорая победа Украины: Американский генерал назвал условия и сроки.



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