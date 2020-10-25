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Главная Новости Мир Азия «Его наследие будет вечным»: в Сеуле скончался глава Samsung
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«Его наследие будет вечным»: в Сеуле скончался глава Samsung

Унаследовать компанию может его сын

сегодня, 08:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Сегодня, 25 октября, скончался один из самых богатейших людей Южной Кореи — Ли Гон Хи, который с 1987 года был председателем Samsung Group. Точная причина смерти миллиардера неизвестна. Такую информацию предоставило издание Bloomberg.

«Его наследие будет вечным»: в Сеуле скончался глава Samsung

Ли Гон Хи

Источник сообщает, что Ли Гон Хи скончался в возрасте 78 лет, в окружении своей семьи. У него были проблемы со здоровьем, после того, как он 6 лет назад перенес сердечный приступ. Величайшей компанией фактически управлял его единственный сын Ли Чжэ Ену. Похороны миллиардера будут частными.

Известно, что с приходом Ли Гон Хи компания Samsung Group пережила целый спектр реформ. Председатель предложил не просто полную реструктуризацию, но и изменение самых основ управления: компания должна была полностью удовлетворять условиям закона о свободной торговле.

"Он был истинным провидцем, превратившим Samsung из местного бизнеса в ведущего мирового новатора и промышленного лидера. Его наследие будет вечным", — заявили в корпорации.  

Ожидается, что компанию, стоимостью 300 миллиардов долларов, которая переживает бум онлайн-активности в эпоху Covid-19, все же унаследует сын Ли Гон Хи. Однако, сейчас он борется с двумя судебными спорами с южнокорейской прокуратурой, касающихся обвинения во взяточничестве и коррупции.

Кроме сына, у миллиардера осталось еще две дочери.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Samsung запатентовала уникальный дизайн складного смартфона.


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